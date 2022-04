CDA’er en oud-politiechef Godfried van Gestel gaat formeren in Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Oud-politiechef en oud-directeur van het CDA-fractiebureau in de Tweede Kamer Godfried van Gestel (1962) wordt formateur in Geldrop-Mierlo. Zijn opdracht: zorg er voor dat er voor eind mei een nieuw college is en een breed gedragen lijst met 'stippen op de horizon'.

Dat nieuwe college moet bestaan uit de drie partijen die nu ook de coalitie vormen in Geldrop-Mierlo: DGG, DPM en CDA. Die ‘stippen’ zijn in vier jaar tijd bereikbare doelen. En de lijst moet zoveel mogelijk gedragen worden door alle acht fracties in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. Die ook allemaal nog ideeën daarvoor kunnen leveren.

Quote Hier in deze gemeente sluit niemand iemand uit. We denken over 80 procent hetzelfde Frans Stravers, DGG

,,Hier in deze gemeente sluit niemand iemand uit. We denken over 80 procent hetzelfde. Daar moeten we ons op richten", aldus DGG-fractievoorzitter Frans Stravers, die als leider van de grootste partij het voortouw nam bij de coalitie-vorming. DGG, DPM en CDA (15 van de 27 zetels) hebben met z'n drieën een klik en daarom willen ze ook met z’n drieën door: ,,Maar in goede samenwerking met de anderen. Net als de laatste tijd het geval was. En dan is het ook om het even wie er met een voorstel komt.”

Van Gestel was ook formateur in Eersel

Volledig scherm Godfried van Gestel © Haags Congresbureau In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond vertelde Stravers wat er tot nu toe gebeurd is en waar dat toe geleid heeft. Om met dat laatste te beginnen: tot de benoeming van Godfried van Gestel tot formateur. Van Gestel (geboren in Tilburg, maar sinds 2015 woonachtig in Geldrop) had verschillende leidinggevende functies bij de politie. Ook was hij bestuursadviseur veiligheid bij de provincie Brabant. Hij was eerder, na een grote bestuurscrisis in Eersel formateur (2016).

Stravers zei dat de gesprekken van Van Gestel met alle acht fracties de komende dagen zullen plaatsvinden. Stravers hoopt ook dat de wethoudersnamen een week later bekendgemaakt kunnen worden.

Op de vraag van Monica Leenders (VVD fractievoorzitter) of niet beter eerst de doelstellingen geformuleerd kunnen worden om vervolgens de meest geschikte wethouderskandidaten te zoeken, zei Stravers: ,,Ja, maar dan zitten we eigenlijk een beetje om de hete brij heen te draaien. We hebben drie wethouders die door willen. Dat weet iedereen.” En daarmee doelde hij op Marc jeucken (CDA), Peter Looijmans (DGG) en Hans van de Laar (DPM). Of er een vierde wethouder komt is nog niet duidelijk.

Klaar met de ‘ondraaglijke traagheid’

En van dat ‘om de hete brij heendraaien’ of andere vertragende mechanismen willen ze in Geldrop-Mierlo nou juist af. Dat het afgelopen moet zijn met de huidige ‘ondraaglijke traagheid’ van de politieke besluitvorming is een van die zaken waarover ze het in de gemeenteraad gruwelijk eens zijn. Stravers zei dat de opdracht om de vergaderregels aan te passen zodat die niet meer vertragend kunnen werken, dan ook al gegeven is.

Alleen instemmende reacties

De toelichting van Stravers viel goed. Er waren eigenlijk alleen instemmende reacties. Al moest Richard van de Burgt (PvdA-fractievoorzitter, van 1 naar 3 zetels) nog wel even kwijt dat hij het ‘enigszins teleurstellend’ vond dat hij niet was uitgenodigd om als vierde partij deel te nemen aan de coalitie. ,,Dat was logisch en realistisch geweest.”

En Paul Kuijken liet namens GroenLinks weten toch wel ongerust te zijn over het weinig diverse college dat er nu aan lijkt te komen.

Volledig scherm Frans Stravers, fractievoorzitter van grootste partij DGG, vertelt hoe het er voor staat met de formatie. © Corrie de Leeuw