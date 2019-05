Cel geëist tegen man uit Geldrop met honderden kilo’s drugschemicaliën in garagebox

DEN BOSCH - Tegen een 51-jarige Geldroppenaar is woensdag veertien maanden gevangenisstraf geëist, waarvan zes voorwaardelijk, voor de opslag van honderden kilo's aan grondstoffen voor amfetamine in de door hem gehuurde garagebox.

Wist de 51-jarige Johnny M. dat in zijn garagebox aan de Mispelaar 340 kilo aan grondstoffen voor de productie van harddrugs waren opgeslagen? De verdachte zelf beweert van niet: de box had hij enkel in bruikleen gegeven aan een man die hij kende uit de kroeg en die zwaar in de financiële problemen zat. De box had de man nodig voor de opslag van zijn huisraad, nadat hij uit zijn huis was gezet wegens huurschulden.

Vorig jaar juli deed de politie, naar aanleiding van een anonieme tip dat er ‘verdachte spullen’ uit een auto in de garagebox werden gesjouwd, een inval in de box. Ook eerder waren al meldingen uit de buurt gekomen van verdachte auto’s en mannen die met plastic handschoentjes aan blauwe vaten de garage in sjouwden.

Zoetige lucht

In de garagebox roken de agenten die nacht direct een hen bekende zoetige lucht. Achter een kast en onder een tapijt troffen zij twaalf zakken apaan en twee bigshoppers met citroenzuur en BMK aan, ter waarde van zo’n tien mille en goed voor de productie van honderden kilo's speed met een handelswaarde van een slordige twee ton.

De verdachte hield bij hoog en laag vol dat hij niets wist van de chemicaliën. Hij had de kennis uit de kroeg simpelweg willen helpen. Er werden geen afspraken gemaakt over de gebruikstermijn, laat staan dat er een huurcontract werd gesloten.

Eind 2017 was de man ernstig ziek geworden en enkele maanden later overleed hij. Volgens M. was hij zelfs nog op zijn begrafenis geweest, vertelde hij woensdag. Daarna heeft hij echter geen enkele moeite gedaan om de sleutel van zijn garage -met een maandelijkse huur van zestig euro- terug te krijgen, constateerde de rechtbank. Ook vroeg hij de nabestaanden niet om de meubels op te komen halen.

‘Ongeloofwaardig’

‘Heel vreemd en zeer ongeloofwaardig', vond officier van justitie Renske van Schijndel. Want waarom zou de verdachte vele maanden lang huur hebben betaald voor een garagebox waar hij niet in kon? Minstens zo merkwaardig vond zij het dat de verdachte tijdens zijn verhoor tegen de politie heeft verklaard, dat hij pas ná de inval in de garagebox zou hebben vernomen van de dood van de man.

Van Schijndel geloofde geen snars van het ‘alternatieve scenario’ . De verdachte -zonder strafblad- zou enkel uit geweest op geldelijk gewin, waarbij hij de gevaren van brand en ontploffing op de koop had toegenomen.