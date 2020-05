Celstraffen en taakstraf voor mannen uit Uden en Geldrop voor rol bij drugsloods in Nuenen

Een 30-jarige Udenaar is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk, voor zijn rol in het produceren van synthetische drugs. Dat gebeurde in een loods Nuenen. De 47-jarige Pascal H. uit Geldrop krijgt 183 dagen celstraf, waarvan 180 voorwaardelijk. Daarbij krijgt hij de maximale taakstraf van 240 uur. Hij huurde de loods.

Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag. Een derde verdachte uit Eindhoven werd vrijgesproken.

De twee loodsen in Nuenen stonden in 2018 vol met jerrycans, vaten met zoutzuur en aceton en goederen als een seal-machine, zagen agenten tijdens een nachtelijke inkijkoperatie in mei dat jaar. Die operatie werd opgezet op verzoek van Duitse collega's. De materialen en stoffen waren bedoeld voor de productie van harddrugs.

Geldroppenaar kwam dagelijks in zijn loods

Tegen de Geldropse H., huurder van één van de loodsen, was achttien maanden cel geëist. Zelf stelde hij woensdag dat hij niets wist van de aanwezige spullen. Toch kwam hij dagelijks in de loods. Omdat het volgens de politie om zodanig veel materialen - jerrycans en gasflessen - ging, kan het echter niet anders dan dat hij wist van de spullen. Daarom vond de rechter dat de man schuldig is aan het treffen van voorbereidingshandelingen voor harddrugsproductie.

Van het bezit van een kilo amfetamine is de 47-jarige vrijgesproken. Het spul lag in een doos en dus niet open en bloot in de loods. Bewijs dat de verdachte hiervan wist, ontbreekt zodoende.

Busje jerrycans naar Veldhoven

De man uit Uden krijgt zijn portie gevangenisstraf omdat hij in mei 2018 een aantal jerrycans naar Veldhoven bracht. Dat deed hij met een busje vanuit Nuenen. De man - al eerder veroordeeld van drugsdelicten - liep toen in een proeftijd van een eerdere veroordeling. Hij bekende woensdag dat hij wist dat er chemicaliën in de vaten zaten.

Naast zijn nieuwe celstraf moet de inwoner van Uden een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van 1 maand uitzitten.