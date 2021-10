Centrum Geldrop krijgt er 200 woningen bij: in intieme hofjes, boven winkels en in moderne appartementengebouwen

GELDROP - Wonen in moderne appartementengebouwen in het groen bij de Kleine Dommel, in huizen aan intieme hofjes of boven de nieuwe winkelpanden rondom het marktplein. Langzamerhand begint duidelijk te worden hoe tweehonderd woningen het centrum van Geldrop gaan veranderen.

In Geldrop staan ontwikkelaars en eigenaren in de startblokken om bouwplannen te maken. Sinds duidelijk werd dat de gemeente Geldrop-Mierlo op 8 mijoen euro van het Rijk kan rekenen als er binnen tien jaar 800 woningen in en rond het centrum gebouwd worden, gaat het hard.

Eerst denken over hoofdlijnen

Maar voordat de architecten en bouwers aan de slag kunnen, moet het gemeentebestuur nog wel aangeven hoe er gedacht wordt over hoe al die nieuwbouw er in hoofdlijnen uit moet gaan zien. Over de sfeer, de afwisseling en de samenhang. Over de ruimtes voor winkels en groen. Over parkeren en over waar auto's mogen rijden. Pas als die kaders zijn vastgesteld (de bedoeling is in december) kan bouw-wethouder Marc Jeucken verder gaan praten met initiatiefnemers. En dan kan ook gewerkt worden aan een nieuw bestemmingsplan.

Deze week werden de Geldrop-Mierlose raadsleden geïnformeerd over de hoofdlijnen die er in het gemeentehuis bedacht zijn voor het Geldropse centrum en over de toekomst van de middenstand en de horeca daar.

200 woningen op drie plekken

Van de 800 woningen komen er 200 in het centrumgebied. Op drie plekken: rond het marktplein aan de Heuvel, aan de Bezorgershof (het binnengebied tussen de winkelpanden aan de Langstraat en de Heuvel) en op het terrein aan de Kleine Dommel waar nu nog het oude postkantoor staat.

Het marktplein wil de gemeente in ieder geval houden. Voor markten en misschien ook andere evenementen. Maar met de woningbouw er omheen moeten wel meteen een paar huidige minpunten aangepakt: de lelijke achterkanten van de huidige bebouwing bijvoorbeeld. In de hoek van de supers (AH en Nettorama) en van de bibliotheek. Een optie voor de bieb zou een beplante gevel kunnen zijn. De kant van het plein aan de Heuvel zou bebouwd kunnen worden.

Aantrekkelijk om doorheen te wandelen

Voor de Bezorgershof denkt de gemeente aan intieme hofjes en een gezellige sfeer. Aantrekkelijk om doorheen te wandelen. Met zowel woningen als kleinere winkels of werkruimten. Op het postkantoorterrein wordt gedacht aan moderne appartementen in ruim groen.

Aan het bureau Rho heeft de gemeente advies gevraagd over het winkelaanbod. Momenteel is er veel leegstand in het centrum. In het bestemmingsplan is 50.000 2m bestemd voor detailhandel. In werkelijkheid is slechts de helft daarvan ook zo in gebruik. Met de horeca gaat het daarentegen juist beter, constateerden de deskundigen ook. Over de supermarkten in het centrum zeggen zij dat Geldrop die vooral moet koesteren. Maar ja, dan dus wel in mooiere gebouwen, als het aan de gemeente ligt.

Volledig scherm Het marktplein aan de Heuvel met de achterkanten van de supermarkten © Corrie de Leeuw