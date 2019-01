Centrum Geldrop loopt leeg

Het Geldropse centrum is deels heringericht. De Langstraat, de Korte Kerkstraat en het Horecaplein zijn mooi strak be-baksteend. Er zijn nieuw straatmeubilair en doordachte plantsoentjes. Maar de Heuvel ligt nog te wachten op een opknapbeurt. Al lang, want dit is het echt ingewikkelde stuk van het centrum. Zo liggen er parkeerterreinen aan die met elkaar verbonden moeten worden. Maar hoe regel je dat, terwijl het gebied juist moet uitstralen dat het winkelend publiek er welkom en veilig is?