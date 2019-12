Centrum Hofdael Geldrop krijgt tijdelijk bestuur

GELDROP - Centrum Hofdael in Geldrop heeft een nieuw, tijdelijk bestuur. Vier voorzitters van de grote huurders nemen de leegvallende plekken in. Per 1 januari stapt het oude bestuur op uit frustratie over het steeds opnieuw uitstellen van de beloofde renovatie van de theaterzaal.

Het nieuwe bestuur benoemt begin volgend jaar een nieuwe manager. Gesprekken met sollicitanten lopen al. Daarna wordt een nieuw, permanent bestuur gezocht. Dit is vrijdagmiddag meegedeeld in een bijeenkomst met medewerkers en vrijwilligers van de theaterzaal en horeca van Hofdael. Het oude bestuur heeft ook toegelicht waarom het 'moegestreden en teleurgesteld' het bijltje erbij neer gooit.

Terug bij af

In een gesprek vooraf zeggen 3 (oud-)bestuursleden dat Hofdael helemaal terug is bij af: zonder fatsoenlijke theaterzaal, zonder ingewerkt bestuur, zonder toekomstvisie en met een flink gat in de begroting. Onlangs besloot de gemeenteraad om de renovatie van theaterzaal en foyer opnieuw uit te stellen. Samen met het aanvullen van de exploitatietekorten stond de gemeente voor een uitgave van bijna 1 miljoen euro. De gemeenteraad wil nu eerst onderzoeken of het Hofdaelgebouw op een andere manier beheerd kan worden, waardoor de exploitatie minder geld kost. Het gaat dan niet om het rechterdeel (Weverijmuseum en creatief centrum De Wiele), maar om het middendeel (theater) en het linkerdeel met kantoren en lokalen.

Quote 'Het helpt toch niks', zeiden ze, 'hou er toch mee op'.

Huub van de Coolwijk (penningmeester), Paul Bierman (voorzitter) en Paul Couturier (lid en verantwoordelijk voor marketing) hebben er moeite mee om hun 'kindje' los te laten. Maar het is ook noodzakelijk, zo stellen ze. ,,En we moeten ook van onze vrouwen, want die zagen ons dagelijks vertrekken naar Hofdael en geen enkel resultaat boeken. 'Het helpt toch niks', zeiden ze, 'hou er toch mee op'. Steek je tijd liever in de kleinkinderen'', schetst Bierman. De drie beschrijven het stroperige en slopende overlegproces.

Weinig historisch besef

Daarbij bleek 'de gemeente' een volgens hen (door personeelswisselingen en andere politieke verhoudingen) onberekenbare partner met weinig historisch besef. Bierman: ,,Toen we drie jaar geleden het beheer en de exploitatie van de gemeente overnamen, stelden we gezamenlijk op schrift dat er risico's waren. Bijvoorbeeld het uitgangspunt dat Hofdael voor 100 procent op vrijwilligers moet draaien en de lastige ligging in een dode hoek van het centrum. Maar als we daarop wijzen, worden wij weggezet als die organisatie die steeds maar om geld zit te zeuren.''

Quote Nee, Hofdael gaat absoluut niet ten onder Paul Couturier, scheidend Hofdael-bestuurder

Toch blijven ze geloof houden in de zaak. ,,Nee, Hofdael gaat absoluut niet ten onder'', zegt Couturier stellig. De mannen vertrouwen erop dat de nieuwe zaal er hoe dan ook komt. Ze wijzen erop dat het aantal vrijwilligers al is verdubbeld (naar 40) net als het aantal voorstellingen.

Dick Bogers is voorzitter van Hofdael-huurder Volksuniversteit. Hij is ook aanstaand voorzitter van het tijdelijke, nieuwe bestuur: ,,Er is heel veel wel gelukt onder dit bestuur. Het zou doodzonde zijn als hun werk voor niets is. Dat wil echt niemand.''