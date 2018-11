Centrum Hofdael in Geldrop in de rode cijfers

GELDROP - Centrum Hofdael in Geldrop krijgt de begroting niet rond. Net als vorig jaar is de gemeentesubsidie niet genoeg om het exploitatiegat te dichten. Cultuurwethouder Van Otterdijk wil met de gemeenteraad in gesprek over de hoogte van die jaarlijkse subsidie.

Het tekort in 2017 was 11.000 euro en ook dit jaar stevent het sociaal-cultureel centrum af op rode cijfers. Hoeveel precies kan wethouder Rob van Otterdijk niet zeggen, maar het bedrag is in ieder geval hoger dan dat van vorig jaar. En dat terwijl het de bedoeling is dat Hofdael uiteindelijk toegroeit naar nul euro subsidie. Een tussendoel is gelegd in 2021. Dan moet een jaarlijkse gemeentesubsidie -die aanvankelijk 4 ton per jaar was- van 109.000 euro genoeg zijn. In 2018 kreeg Hofdael nog bijna 3 ton.

Positief overleg

Deze week heeft het bestuur van Hofdael overleg gehad met de wethouder. Een positief overleg, aldus Hofdael-stichtingsvoorzitter Paul Bierman. Want zowel over de hoogte van de jaarlijkse subsidie als over de investerings- en omgevingswensen was de gemeente positief volgens Bierman, die voor verdere informatie naar de wethouder verwijst.

Die wethouder is vol begrip over de benarde financiële situatie bij Hofdael. ,,Ze verrichten daar een gigantische inspanning om die teruglopende subsidie op te vangen. Maar misschien wilden wij het te snel. Ze moeten nog steeds personeel inhuren omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn. Daardoor ontstaan die exploitatietekorten. Ze hebben meer tijd nodig.”

Aanvullende aanvraag

Van Otterdijk heeft het Hofdaelbestuur geadviseerd om voor het tekort van 2017 een aanvullende subsidie-aanvraag te doen van 11.000 euro. Die kan dan al vast betrekkelijk snel voorgelegd worden aan de gemeenteraad. ,,Over wat we doen met het tekort van dit jaar ga ik nu nog niks zeggen”, zegt Van Otterdijk, ,,dat is nog niet aan de orde. Het is in ieder geval hoger dan dat van vorig jaar en over een paar weken weten we hoeveel. Daarna zien we wel hoe we daarmee verder gaan.”

Verbouwing

Ondertussen speelt ook dat het Hofdael-bestuur de grote zaal wil vernieuwen. Nu gebruikt de gemeente die zaal nog een paar keer per maand voor politieke vergaderingen. Als volgend jaar het vernieuwde gemeentehuis klaar is, en de gemeenteraad daar naartoe verhuist, is het de bedoeling die zaal te verbouwen. Door die verbouwing zou de zaal voor meer doelen en vaker te programmeren en verhuren moeten zijn. En dat is nodig voor meer inkomsten. Hofdael heeft hiervoor nog 350.00 euro gemeentegeld nodig. De gemeente is eigenaar van het gebouw. Het is de bedoeling om de zaalverbouwing tegelijk uit te voeren met de verbouwing van de entree en de foyer. Het geld daarvoor (435.000 euro) is al opzij gezet door de gemeente.