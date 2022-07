‘Chaos’ van spelende kinderen blijkt goed georganiseerde Kindervakantie driedaagse te zijn

GELDROP - Ruim 70 kinderen doen mee aan de eerste dag van de kindervakantie driedaagse in Geldrop, een sportdag. Woensdag gaan ze bosspellen doen en donderdag, de laatste dag, is er een zeskamp. Als afsluiting van de driedaagse komt er een frietkar.

De ogenschijnlijke chaos van spelende kinderen op het veld aan de Kervel blijkt een goed georganiseerde sportdag te zijn. In groepen van zeven kinderen werken de kinderen de vier onderdelen van het ochtendprogramma af: springkussen, twister, voetbal en trefbal.

Hoe leuk een springkussen ook is, jongens kiezen toch voor het voetbaltoernooi als beste onderdeel van de sportdag. ,,Wij hebben met 2-0 gewonnen”, roept Luc (6) enthousiast als zijn eerste wedstrijd erop zit. De meisjes van de volgende groep zijn minder enthousiast. Ze zitten nog in het gras achter de goal als het spel al begonnen is. Tegen de tijd dat ze toch maar besluiten het veld op te gaan, hebben ze al twee doelpunten voor de kiezen. En dat terwijl de tegenpartij beschikt over de fanatieke Fenna, die vol in de aanval gaat.

Het heeft erom gespannen

De kindervakantie driedaagse voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar werd in 2019 voor het eerst weer in Geldrop gehouden na een jarenlange pauze. Vanwege corona lag de herstart meteen twee jaar stil. ,,En dit jaar heeft het erom gespannen”, aldus een van de organisatoren Mark Jongen. ,,Eerst waren er niet genoeg kinderen die zich aanmeldden. Een paar weken geleden liep het ineens storm en daardoor hadden we te weinig leiders. Vooral voor de zeskamp waarvoor 90 kinderen zich opgaven. Met kunst- en vliegwerk hebben we toch genoeg leiders bij elkaar gesprokkeld. De meeste komen van scoutinggroep Don Bosco. Dat heeft de doorslag gegeven om de driedaagse door te laten gaan, want die zijn gewend om met groepen kinderen om te gaan.”

Stan van den Brom (18) is een van de scoutingleiders en begeleid zijn groep bij het springkussen. ,,Ik doe het graag. Dat komt misschien omdat ik het vroeger zelf geweldig vond.” Geduldig bukt hij zich om een schoentje vast te maken en haast zich dan om de haring van het springkussen terug in de grond te slaan. ,,Ik gun het deze kinderen ook, dat ze plezier hebben”, vult hij dan nog aan.

Hoogrode konen

En plezier hebben de kinderen. Fin van 6 wacht met hoogrode konen en stralende ogen tot hij van het springkussen mag. Helia en Luna verheugen zich al op het volgende onderdeel, trefbal. ,,Twister was ook erg leuk”, vertellen ze.

De vakantie driedaagse is in de eerste week van de vakantie gepland, omdat dan de meeste kinderen nog niet op vakantie gaan. Veel ouders werken dan nog. Roos zou bijvoorbeeld naar de naschoolse opvang gegaan zijn. ,,Dit is wel veel leuker!” roept ze uit. Haar tweelingzus is het met haar eens. ,,Behalve het voetbal dan. Maar trefbal is geweldig.” Het middagprogramma bestaat onder meer knotshockey en daar kijkt Robin naar uit.

Ben Luijsterburg (81), al 53 jaar EHBO’er, heeft weinig te doen. ,,Ik heb alleen een paar pleisters hoeven plakken en wat blauwe plekken gezien. Voor de kinderen is het fijn als ik niets te doen heb, maar voor mij is het interessanter als dat wel zo is”, zegt hij met een lach. ,,Ik repareer alles.”