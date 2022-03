Cherryville meets kersendorp; Amerikanen met open armen ontvangen in Mierlo

Het Amerikaanse echtpaar was even in ‘skon Mierle’. David Godfrey is werkzaam in Dallas, North Carolina, als Hoofd Technische Dienst bij de GNT Group. In Mierlo staat het moederbedrijf, dat zich richt op de duurzame ontwikkeling van natuurlijke kleuroplossingen.

,,Omdat we een nieuwe fabriek aan het opzetten zijn, kom ik hier om een weekje de kunst af te kijken. De machines die wij straks gaan gebruiken, worden hier nu gemaakt.’’

Met open armen ontvangen

Het echtpaar werd met open armen ontvangen, vertelt David Godfrey. ,,Niet alleen door mijn Nederlandse collega’s van GNT, maar ook door de Mierlose mensen.’’

Quote De rondlei­ding van de molenaars is het hoogtepunt van ons bezoek David en Janelle Godfrey

Zo werden ze uitgenodigd en warm ontvangen op de Mierlose standerdmolen. ,,De rondleiding van de molenaars is het hoogtepunt van ons bezoek’’, vindt het echtpaar. Bovenin de molen vertellen zij uitgebreid over hun woonplaats: Cherryville.

Kersenbomen bij het treinstation

,,Ons dorpje is kleiner dan Mierlo, we huisvesten zo’n zesduizend. Het dorpje heette in eerste instantie White Pines, en werd gesticht in 1792 door Duitse, Nederlandse en Schots-Ierse pioniers. Ons dorp fungeerde als een handelsplaats. De inwoners hadden langs de treinrails en rondom het treinstation kersenbomen geplant. Zodoende kreeg White Pines in de volksmond al snel de naam Cherryville. In 1881 werd de naam officieel omgezet naar Cherryville.’’

Ook textielverleden

Het verhaal wordt trouwens nog grappiger, want Cherryville, gelegen in de provincie Gaston County heeft banden met twee buurdorpen: Gastonia en Belmont. ,,Dit zijn plaatsen met een textielverleden. Precies dus zoals Mierlo een band heeft met Geldrop en z’n textielverleden.’’

Quote De Mierlose kersenflan. Wat een heerlijk gebakje David en Janelle Godfrey

Van het kersenverleden is niet veel meer terug te zien in Cherryville, vertelt het Amerikaanse echtpaar. ,,Maar er worden wel steeds meer initiatieven genomen om overal kersenbomen te plaatsen, ter ere van ons verleden.’’

In Mierlo komt dat kersenverleden veel meer tot uiting, vinden zij. ,,We hebben kennis mogen maken met de Mierlose kersenflan. Wat een heerlijk gebakje! En in een restaurant stond een grote kers in de zaak en was er overal prachtig kersenservies te bewonderen. Wel jammer dat we de kersenbomen niet hebben zien bloeien, maar dat is wellicht een reden om nog eens terug te komen. We hebben genoten.’’