Christean doet als Max Verstappen

Simulator

Echte racefans

Het was ook belangrijk dat Christean alle racedagen aanwezig kon zijn. ,,Er zijn drie keer twee dagen opnames. Per keer nemen we acht races op maar een race wordt pas uitgezonden als de echte Formule 1-race is. Ik heb de race van Monza in Italië van september al gereden; die van Miami van afgelopen week is de laatste die is uitgezonden. Ik mag niet vertellen hoe het is gegaan. Dat is moeilijk, want mijn vrienden willen alles weten. We kijken in mijn klas, groep 8. Dat is leuk. Het zou nog leuker zijn als we met de hele Wentelwiek zouden kijken. In de pauze of zo.”