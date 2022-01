Cliënten van Lunet in Geldrop geven weesfietsen een tweede leven

GELDROP - Bij dagbesteding Het Laar in Geldrop worden weesfietsen door cliënten van Lunet opgeknapt. De fietsen, die door hun eigenaren zijn achtergelaten, worden verkocht of geschonken aan een goed doel. De fietsenmakerij bestaat tien jaar en Michael van den Burg is sinds de oprichting begeleider.

,,Ik draag eraan bij dat de planeet niet naar de Filistijnen gaat”, is Bram van Campfort, cliënt bij Lunet, van mening. ,,Door de fietsen te recyclen is er minder afval. En dat is heel belangrijk.” Van Campfort werkt zo’n jaar of vijf in de fietsenmakerij Het Laar, nadat hij lang thuis zat en niets te doen had.

Voor het opknappen van fietsen komt hij graag zijn bed uit . Dat doet hij samen met zijn collega’s, waaronder Wesley Jarec en Keagan van de Kallen. ,,Het is mooi om te zien dat een fiets het weer goed doet”, vinden ze. Vaak verwijderen ze ook nog roest om de fiets meer aanzien te geven.

Drie maanden in bewaring voor het opknappen

Hun begeleider is Michael van den Burg (67), die binnenkort met pensioen gaat. ,,De weesfietsen worden door de politie bij Het Laar afgeleverd”, vertelt hij. ,,Het zijn fietsen die zijn achtergelaten door de eigenaren. Vooral bij het station staan ze regelmatig. Als er een framenummer instaat, kan ik nagaan of de fiets is gestolen. Dat komt bijna niet voor omdat mensen zelden aangifte doen. We houden ze drie maanden in bewaring en als de eigenaar binnen die tijd niet is komen opdagen, knappen we ze op.”

De fietsen worden verkocht en brengen tussen de 75 en 150 euro op. ,,We verkopen er zo’n twee in de week, maar de meeste gaan naar een goed doel zoals statushouders of de Stichting Leergeld”, vertelt Van den Burg. Leergeld geeft niet alleen fietsen aan kinderen van gezinnen die krap bij kas zitten, maar ook schoolboeken en laptops. De herstelde fietsen worden voorzien van een sticker. ,,”, zegt Van den Burg met een glimlach.

De fietsenmakerij is tien jaar geleden opgericht door studenten als afstudeerproject. ,,Ik ben geen fietsenmaker, maar ik ben er ingerold”, zegt Van den Burg. ,,Het kost ontzettend veel geduld, maar het is altijd gezellig. We werken hard en we zijn allemaal trots op het product dat we afleveren.”

Veel oud ijzer

Zeker in het begin hebben de medewerkers bij alles hulp nodig. ,,Een linkertrapper past bijvoorbeeld niet op de plek van de rechtertrapper. Dan blijven ze maar aan de schroef draaien, ook al pakt die niet.”

Veel fietsen zijn te slecht om op te knappen en die worden uit elkaar gehaald. ,,Als oud ijzer krijgen we er wat geld voor.” Elektrische fietsen komen niet bij Het Laar terecht. ,,Meestal is de accu weg en het kost teveel, zo’n 300 euro, om die aan te schaffen. Bovendien zijn ze veel moeilijker te repareren.”

Volledig scherm Opgeknapte weesfietsen worden bij Het Laar in Geldrop verkocht. © Olga Maria Berger

Cliënten van Lunet komen in de fietsenmakerij terecht als ze aangeven dat ze het leuk vinden. Het project richt zich op de ontwikkeling van jongeren met een handicap, zodat ze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Voordat de jongeren op de fietsenmakerij terechtkomen, is er soms al een lange weg afgelegd, omdat ze nauwelijks buiten de deur kwamen. De jongeren leren met collega’s omgaan, leren een vak en krijgen werkervaring. Dat kan leiden naar betaald werk.

Wie een weesfiets wil kopen, kan na telefonisch contact via 06-12990689 terecht bij Het Laar aan de Stationsstraat in Geldrop.