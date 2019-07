Coalitie Nuenen verdeeld over windmolens op Gulbergen

Bevrij­dings­mo­nu­ment Nuenen krijgt opknap­beurt

9 juli NUENEN - Ook het Bevrijdingsmonument in Nuenen is toe aan herstel. De achterkant van het monument Wederopstanding is Bevrijding op de hoek van de Parkstraat en Europalaan vertoont ernstig verval, zo is aan het licht gekomen tijdens een recente inventarisatie van de openbare kunst in Nuenen.