Coalitie sluit compromis over Nuenen-Zuid

Dorpskarakter

Hongerman

Ook over sporthal de Hongerman is overeenstemming bereikt maar opmerkelijk genoeg staat de huidige locatie voor nieuwbouw wéér ter discussie. Draagvlak voor een dure, tijdelijke ballonhal om nieuwbouw op de huidige plek te kunnen realiseren is er niet (meer). De gemeenteraad wil eerst laten onderzoeken of er op Oude Landen of bij voetbalcub EMK een geschikte locatie is te vinden. Ook renovatie van de huidige sporthal is nog een optie. Door de voorkeurslocatie van de wethouder (de huidige plek van basisschool De Mijlpaal) gaat definitief een streep. Op die plek krijgt een groep senioren ruimte om te bouwen.