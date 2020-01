Coalitiepartijen CDA en DGG presenteren Geldrops Hofdael-huiskamerplan

GELDROP - In een Centrum Hofdael met een veel grotere begane grond dan nu, zijn in een huiselijke, open ruimte de bibliotheek, een café en vergader- en overlegruimten met elkaar verbonden. In het midden zijn een grote en een kleine theaterzaal. Zo ongeveer zien coalitiepartijen DGG en CDA het nieuwe Hofdael.

De partijen (samen goed voor 9 van de 25 raadszetels) presenteren hun plan in de vergadering van de commissie Samenleving dinsdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis. Het gaat dan over de manier waarop een plan tot stand moet komen voor het beheren en exploiteren van Hofdael. En over de aanpassing en verbouwing die daarvoor nodig zijn. Het gaat om het middendeel van Hofdael met de theaterzaal, foyer en horeca en om het deel waarin onder meer de volksuniversiteit en de muziekschool gevestigd zijn. De oudbouw-vleugel (met Weverijmuseum en De Wiele) valt hier buiten.

Plan van tafel

Er was al een plan voor een 8 ton kostende verbouwing van het middendeel. Maar onder aanvoering van coalitiepartijen DGG en CDA is dat van tafel gehaald. Een raadsmeerderheid was het er mee is dat er nu eerst een plan moet komen voor de functie en de toekomst van Hofdael. Ook moet onderzocht worden of er met een nieuw beheerplan meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Nu kost Hofdael de gemeente ongeveer 3 ton per jaar. De raad besloot drie jaar geleden dat dat stapsgewijs terug moet naar 1 ton. Hofdael werd ondergebracht bij een stichting die daarvoor verantwoordelijk werd gemaakt. Maar de opdracht bleek tot nu toe niet haalbaar.

Breed gedragen plan

Cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) komt dinsdagavond met een voorstel om een projectgroep op te richten die moet zorgen voor een breed gedragen plan voor de toekomst van Hofdael. Daarna (ongeveer over een jaar) kan dan een verbouwingsplan gemaakt worden.

DGG en CDA nemen nu vast een voorschot op dat overleg. Ze schrijven dat er om te beginnen 'buiten de lijntjes gekleurd moet worden'. Dus zonder een creatief denkproces te laten verstoren door de weerbarstige realiteit en geldkwesties. De partijen bezochten gemeenten waarbij besluitvorming over de toekomst van het sociaal-cultureel centrum op een dergelijke manier is ingestoken en ook tot succesvolle realisatie heeft geleid. Zoals in Kerkrade.

Denkproces onder leiding van creatieve geesten