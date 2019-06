Coalitiepartijen Nuenen tegen oostelijke randweg

NUENEN - De coalitiepartijen GroenLinks en Natuurlijk Nuenen (voorheen SP) hebben donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering een voorschot genomen op de discussie over een randweg ten oosten van Nuenen. De twee fracties zullen de aanleg niet steunen. En ook Nuenens grootste coalitiepartij W70 is vooralsnog geen voorstander, zei fractievoorzitter Peter van Leeuwen in een reactie.

Door de opstelling van W70, GroenLinks en Natuurlijk Nuenen staat het CDA binnen de coalitie alleen als het gaat om de aanleg van de weg.

De aanleg van een oostelijke randweg is actueel omdat Nuenen werkt aan oplossingen voor de verkeersproblemen in de gemeente. De aanleg van een verbindingsweg tussen de N615 en N270 is volgens het college van B en W van belang ongeacht de oplossing die Eindhoven nog bedenkt voor het toenemende aantal files.

,,We zullen niet instemmen met een oostelijke randweg’’, zei raadslid Tineke Wieringa van GroenLinks gisterenavond tijdens de behandeling van de kadernota. ,,Een randweg is geen oplossing’’, voegde fractievoorzitter Hein Kranen van Natuurlijk Nuenen toe. Kranen zegt dat meer asfalt zorgt voor meer verkeer. ,,We moeten serieus kijken naar andere maatregelen. Duurzaamheid moet prioriteit krijgen’’, zei hij.

Suggestie

Kranen maakte er geen geheim van dat hij zich heeft gestoord aan de brief die het college van B en W twee maanden geleden aan de provincie heeft gestuurd.

In de brief werd de Brabantse politiek gevraagd om een financiële bijdrage aan een uitgebreid maatregelenpakket voor de verkeersproblemen in Nuenen. De nieuwe weg is een belangrijk onderdeel en kost naar schatting tussen 15 en 20 miljoen, afhankelijk van de uitvoering.

De brief wekt volgens Natuurlijk Nuenen de suggestie dat er in Nuenen overeenstemming is over de aanleg van de nieuwe weg. ,,Ik heb daar ernstige moeite mee. Het probleem is bekend maar we moeten het daar nog zeer intensief over hebben.’’