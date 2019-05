‘Coevering in Geldrop moet 2 supers houden’

Onlangs zei de wethouder in antwoord op vragen van de VVD dat er in het huidige Lidl-pand in de Coevering geen nieuwe supermarkt mag komen. De gemeenteraad heeft eerder zelf vastgesteld dat in Mierlo niet meer dan 3 en in Geldrop niet meer dan 7 supermarkten mogen zijn. En die 7 zijn er al. De Lidl gaat binnen Geldrop verhuizen naar nieuwbouw in de Wielewaal (Braakhuizen-Noord). Dus als er een andere super voor de Coevering-Lidl in de plaats komt, zou dat de 8e zijn.

Maar kennelijk is er bij in ieder geval 5 van de 8 Geldrop-Mierlose raadsfracties sprake van voortschrijdend inzicht. Ze stellen dat het voor het winkelcentrum van belang is dat er 2 supermarkten zijn. En verder vinden ze het een zaak van de markt of daar al dan niet weer een super komt. Ook verwijzen ze naar de Aldi-kwestie in Mierlo. De gemeente kon anderhalf jaar geleden die vestiging niet tegenhouden, ook al was het de 4e in Mierlo, omdat het bestemmingsplan een supermarkt toestond. Ook in de Coevering is dat het geval.