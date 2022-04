Coevering is de armste wijk van Geldrop-Mierlo en er wordt ook nog het meeste alcohol gedronken

GELDROP-MIERLO - De meeste gezinnen die van een minimum moeten rondkomen wonen in de Geldropse wijk Coevering. Op nummer twee staat Mierlo. Dat bleek uit de presentatie van de armoedemonitor, maandag in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.

Bovendien wonen in Coevering de meeste mensen met een alcoholprobleem, zoals maandag naar voren bij een update van de Sociale Index. Daarin wordt onder andere de leefbaarheid van de wijken weergegeven.

Mierlo niet in aparte wijken opgenomen

Dat nummer twee op de armoedemonitor Mierlo is, kan komen doordat Mierlo als geheel in de armoedemonitor is opgenomen en niet in aparte wijken, zo merkte raadslid Peters-Rit (DPM) op. Als derde komt Braakhuizen-Zuid uit de bus.

In totaal heeft Geldrop-Mierlo te maken met 1463 gezinnen (8 procent) die rond moeten komen van een klein inkomen en daarvan doen 987 gezinnen dat al langer dan drie jaar.

Quote De gegevens van de monitor zijn opgebouwd uit de aanvragen voor uitkerin­gen

De armoedemonitor is een nieuw instrument voor de gemeente om inzicht te krijgen in de omvang van de armoede en de problemen die dat met zich meebrengt in Geldrop-Mierlo. De gemeenteraad had die al enige tijd op het wensenlijstje staan om gerichter problemen te kunnen oplossen in de betreffende wijken. De gegevens van de monitor zijn opgebouwd uit de aanvragen voor uitkeringen zoals onder andere AOW, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid en worden anoniem aangeleverd voor de monitor. Pietje heet in de gegevens bijvoorbeeld Xz7@.

De helft is alleenstaand

Ongeveer de helft van de lage inkomens bestaat uit alleenstaanden, een kwart uit eenoudergezinnen en de rest uit meerpersoonshuishoudens met of zonder kinderen. In totaal zijn er 829 kinderen die opgroeien in een minima-huishouden. In werkelijkheid kan het aantal groter zijn omdat er gezinnen zijn die geen gebruik maken van uitkeringen en dus niet bekend zijn bij de gemeente.

Overigens maakt een groot gedeelte van de gezinnen geen gebruik van mogelijke regelingen, zoals kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand, bijdrage in schoolkosten en Stichting Leergeld. Het niet uitgekeerde geld gaat weer in de gemeentekas.

Inbraakgolf in Skandia

De Armoedemonitor is één van gegevensbronnen voor de Sociale Index. De Sociale index meet hoe wijken het doen wat betreft leefbaarheid, jeugd, voorzieningen en kwetsbare mensen. De gemeente kan daaruit opmaken in welke wijk actie ondernomen moet worden. In de wijk Skandia heerste bijvoorbeeld in 2018 een inbraakgolf. Tijdens de update van 2021 bleek dat het aantal inbraken daar veel minder is geworden.