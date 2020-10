Collectie Piet Manders komt thuis in Weverijmuseum Geldrop

Mierlonaar Piet Manders was in de jaren zestig één van de weinige dessinateurs die veel voor en in het buitenland werkte. Hij vloog naar Italië en bezocht beurzen in Frankrijk. Zijn dessins zijn in diverse haute couture-collecties van modeontwerpers als Nina Ricci, Christian Dior en Yves Saint-Laurent gebruikt. Ook in Nigeria waren zijn stoffen in trek. Het Weverijmuseum in Geldrop heeft sinds een paar weken Manders' collectie van het voormalig Zijdemuseum in Meliskerke.