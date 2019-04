Collega-renners ontdaan door hartaanval Robbert de Greef: ‘Na zo'n gebeurtenis is koersen bijzaak’

Eigenlijk zou Vermeltfoort zondag aan de start verschijnen in het wielercriterium van Heeswijk. ,,Maar na de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag had ik even helemaal geen zin om te koersen”, zegt de renner, die net als De Greef uitkomt voor het Alecto Cyclingteam. ,,Vorig jaar reed ik samen met Robbert bij Team Roompot en daarvoor hebben we ook enkele jaren bij elkaar in de ploeg gereden bij Cyclingteam Join's - De Rijke. Eigenlijk was ik wel een beetje klaar met fietsen nadat mijn profcontract bij Team Roompot niet werd verlengd. Maar mede door Robbert heb ik besloten om nog een seizoen door te gaan bij Alecto.”

‘Karakter van een boomstam’

Met succes, want Vermeltfoort won dit seizoen met steun van De Greef en zijn andere teamgenoten al drie klassiekers. ,,Maar na zo'n gebeurtenis is dat natuurlijk allemaal maar bijzaak. Robbert is een nuchtere Brabantse jongen, met het karakter van een boomstam. Twee weken geleden werd hij nog tweede in de Ronde van Drenthe. Daar liet hij zien uit welk hout hij gesneden is. Hij is niet kapot te krijgen.”

,,Daarnaast is het een prettige persoon als collega, maar ook als vriend”, gaat Vemeltfoort verder. ,,Volgende week in de Volta Classic zouden we als ploeg helemaal voor hem gaan rijden. Nu is het vooral afwachten en hopen dat hij dit gevecht voor zijn leven weet te winnen.”

Hopen

Ronan van Zandbeek uit Schijndel reed samen met De Greef bij Cyclingteam Join's - De Rijke. ,,Doordat we redelijk dicht bij elkaar in de buurt woonden, gingen we regelmatig met elkaar trainen. Robbert is een sociaal iemand die altijd hard werkt om het maximale uit zijn trainingen en wedstrijden te halen. Ik heb veel respect voor wat hij met die werklust allemaal heeft bereikt. Als je dan hoort dat zo iemand een hartaanval heeft gekregen tijdens een wedstrijd, dan voel je je enorm klote. Dat heb ik niet alleen, maar ook andere jongens die Robbert goed kennen en veel contact met hem hebben. Vooral ook omdat wij niks voor hem kunnen doen, behalve hopen op goed nieuws.”

Hartaanval