Commissie geeft klagers over coördinator Nuenense gehandicaptenclub gelijk

NUENEN - De uitkomst van een klachtenonderzoek brengt de geschorste coördinator van de Nuenense gehandicaptenclub Club Sam verder in het nauw. Drie klachten over grensoverschrijdend gedrag van de Nuenenaar (33) zijn voor het grootste deel gegrond verklaard.

Advocaat Heleen van Soest van koepelorganisatie en belangenvereniging voor gehandicapten KansPlus heeft dat desgevraagd gezegd. Over de gevolgen van het oordeel van de klachtencommissie is nog niet meer bekend. Het landelijk bestuur moet daar nog een beslissing over nemen.

KansPlus kreeg eind vorig jaar in totaal zeven klachten over het boegbeeld van Club Sam, een vrijwilligersorganisatie die al meer dan 25 jaar elke zaterdag activiteiten organiseert voor gehandicapte kinderen. De Nuenenaar werd geschorst en er werd een speciale klachtencommissie ingesteld die in totaal drie klachten heeft beoordeeld.

Onder andere de ernstigste klacht van een jonge ex-vrijwilligster over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de coördinator is gegrond verklaard. Over de exacte aard van de andere klachten, doet advocaat Van Soest geen mededelingen. ,,Het gaat ook om gedragsklachten’’, zegt ze.

Geen enkele waarde

De beschuldigde coördinator hecht geen enkele waarde aan de uitkomst van het klachtenonderzoek. De klachtencommissie is volgens hem niet onafhankelijk en hij heeft daarom geen medewerking verleend. ,,Deze uitkomst is volstrekt logisch als er geen wederhoor is’’, laat hij weten. De Nuenenaar zegt dat hij wil meewerken aan een onderzoek maar alleen als dat volstrekt onafhankelijk is.

Ook bij zijn schorsing heeft de coördinator zich niet neergelegd. Tot de uitbraak van het coronavirus een eind maakte aan de wekelijkse activiteiten voor de gehandicapten, bleef hij betrokken bij de organisatie.

Kort geding

KansPlus kan hem niet schorsen, zegt de coördinator. En omdat hij Club Sam dit jaar verder naar zich toe trok, diende eerder deze week een kort geding. Wie eigenaar is van de club is inzet van de rechtszaak. KansPlus wil het eigendom van Club Sam terug.

De strijdende partijen proberen onderling nog een oplossing te vinden. De uitkomst van de klachtencommissie is van invloed en maakt een verzoening extra lastig, erkent de advocaat van KansPlus: ,,Het zal ingewikkeld zijn.’’