Compaen wil snel bouwen in Mierlo, tegenstanders laten zich niet zien bij Raad van State

Gel­drop-Mier­lo zet eerste stappen op weg naar gasloos

13 september GELDROP/MIERLO - De eerste stappen op weg naar gasloos in Geldrop-Mierlo vinden plaats in de wijken Coevering in Geldrop en Kerkakkers in Mierlo. Dat wil niet zeggen dat de hele wijk meteen wordt aangepakt, maar de kansrijke buurten, straten of woningclusters.