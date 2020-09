Coram verhuist met hoofdkantoor van Geldrop naar Zaltbommel

GELDROP - Coram, bekend van de Tiger accessoires voor badkamer en toilet, heeft zijn hoofdkantoor in Geldrop verruild voor een nieuwe vestiging in Zaltbommel.

Het bedrijf dat in 1950 in Eindhoven werd opgericht als Tijger Plastics heeft alle kantoormedewerkers van verschillende werkmaatschappijen per 1 september ondergebracht op één locatie. Behalve in Geldrop zijn ook kantoren in Waalwijk en Amersfoort verlaten.

Coram-topman Rob Peters beschouwt de verhuizing als een volgende stap in de integratie van de activiteiten. ,,We wilden al langer dat de bedrijven zouden samenwerken vanuit één locatie. We hebben ruimte gezocht in de driehoek Geldrop-Waalwijk-Amersfoort en kwamen in Zaltbommel uit.”

Vanuit Geldrop zijn zo'n 35 medewerkers verhuisd naar het nieuwe hoofdkantoor. Ook het eerder in Geldrop gevestigde innovatiecentrum ‘Coram Design Lab’, de showroom én het trainingscentrum zijn gevestigd in Zaltbommel. Peters zegt dat vanuit Amersfoort een deel van het magazijn en de assemblage van badkamers voor hotels en cruiseschepen zijn overgebracht naar Pelt in België. In de grensplaats werken nu zo'n 70 mensen voor Coram.

Bakermat voor Tiger-haakjes

In Geldrop zetelt nog spuitgietbedrijf DPI, dat de bakermat is van de plastic Tiger-haakjes. Dit bedrijf met zo'n 100 medewerkers is vooral actief met hoogwaardige kunststofproductie voor onder meer kinder(fiets)stoeltjes.

De belangrijkste merken van Coram naast Tiger zijn Sealskin, Geesa en het Britse Impey. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Polen en Noorwegen. De groep realiseert met circa 500 medewerkers een jaaromzet van 120 miljoen euro.