Corona in Geldrops verzorgingshuis de Akert

GELDROP - Bij bewoners in het Geldropse woonzorgcomplex de Akert is vorige week het coronavirus vastgesteld.

Over wanneer precies de diagnose gesteld is, het aantal zieken, het ziekteverloop en zelfs over of er bewoners zijn overleden, worden geen mededelingen gedaan. Dat hebben de verpleeghuizen met elkaar afgesproken.

Een woordvoerster van Ananz (waar de Akert onder valt) zegt dat alleen de mantelzorgers van de afdelingen waar de besmette bewoners verbleven, zijn geïnformeerd. Meldingen over het aantal coronapatiënten per instelling of ziekenhuis worden alleen nog maar doorgegeven aan het RIVM. ,,Dat instituut verzamelt de gegevens en kan op basis daarvan zien of er trends zijn. Als we aantallen gaan noemen per instelling zijn we echt bezig met dagkoersen. Met uurkoersen zelfs. Dat moeten we niet willen. Bovendien zou bij een kleine instelling als de onze al snel de privacy van bewoners in het geding zijn", aldus de woordvoerster.

Ananz is een zorgkoepel waaronder vier woonzorggebouwen vallen. Behalve de Akert in Geldrop zijn dat Nicasius in Heeze en - ook in Geldrop - de gebouwen Berk en Heuvel op het complex Berkenheuvel. Tot nu toe is alleen in de Akert het coronavirus vastgesteld. Ananz is net als het Geldropse St. Anna Ziekenhuis onderdeel van de St. Anna Zorggroep. In de Akert wonen circa 80 ouderen die te hulpbehoevend zijn om nog thuis te wonen. Ongeveer de helft van hen is dementerend.

Personeel wordt niet getest

Net als in andere woonzorgcomplexen geldt ook in de Akert sinds twee weken een bezoekverbod. De corona-besmettingen zijn geen aanleiding om het personeel of andere bewoners te testen. Ook dat is volgens de woordvoerster conform de richtlijnen die de verpleeghuizen met elkaar hebben afgesproken. Alleen bewoners die corona-symptomen hebben, worden getest. Personeel met ziekteverschijnselen moet thuisblijven. Het is dan aan de huisarts om te bepalen of er een coronatest moet plaatsvinden.

De verpleeghuizen hebben ook de afspraak dat bewoners die het coronavirus hebben in principe behandeld worden in de instelling waar ze verblijven. Alleen als de arts bepaalt dat een patiënt beademd moet worden en dus naar een ic moet, volgt ziekenhuisopname.

Goede moraal