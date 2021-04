‘Corona-tekort’ Hofdael loopt op, maar inspanningen personeel loonden

GELDROP - Centrum Hofdael in Geldrop kost de gemeente dit jaar zeker 424.531 euro. Dat is het jaarlijkse subsidiebedrag plus 167.574 euro om het tekort dat minstens wordt verwacht, aan te vullen. Dat tekort kan nog oplopen als de corona-maatregelen nog lang duren.

Maar het goede nieuws is dat die ‘corona-tekorten’ in ieder geval voor een groot deel betaald kunnen worden met extra geld dat het Rijk daarvoor beschikbaar stelt aan gemeenten. En nog meer goed nieuws is dat het aan de extra inspanningen van Hofdael zelf te danken is dat het tekort niet nog groter is.

Huisarts in Hofdael

Door herindeling van de ruimten in het bedrijfsverzameldeel van het gebouw kan er efficiënter verhuurd worden aan zowel commerciële als niet-commerciële partijen. Zo is er onlangs bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk neergestreken in Hofdael. Verder is het gebouw heringericht en van binnen geschilderd en aangekleed met een zeer klein budget. Vrijwilligers en zoektochten op Marktplaats zorgden daarvoor.

Dit kwam allemaal aan de orde in een vergadering van de Geldrop-Mierlose raadscommissie Samenleving dinsdagavond. De raadsleden moesten aangeven of zij het er mee eens zijn dat het Hofdael-voorstel van cultuurwethouder Rob van Otterdijk op de agenda van de gemeenteraad (28 april) komt. Dat was het geval en doorgaans betekent dat dan ook dat er uiteindelijk een raadsmeerderheid voor het voorstel zal stemmen. Dus dat Hofdael dit jaar 424.531 euro van de gemeente krijgt.

Niet zonder slag of stoot

Maar helemaal zonder slag of stoot zal dat toch niet gaan. Er werd nogal gemopperd. Zowel in oppositie als in coalitiehoek. Zo wilde commissielid Frans Thijssen van coalitiepartner DGG weten of de huidige Hofdaelleiding en -bestuur wel genoeg hebben gedaan om te bezuinigen, dan wel om meer inkomsten te genereren. En VVD (oppositie) liet bij monde van raadslid Thomas Schouten vast weten tegen het voorstel te zijn vanwege twijfels over de hoogte van het bedrag: ,,Ook al hebben ze dan low budget wat aan de sfeer gedaan”.

Quote Er valt bij Hofdael echt niet meer te bezuinigen Rob van Otterdijk, wethouder

Maar Van Otterdijk nam het op voor het Hofdael-personeel en -bestuur. ,,Er valt daar echt niet meer te bezuinigen", zei hij, ,,ze proberen daar al op alle mogelijke manieren om zo weinig mogelijk geld uit te geven. Wat dat betreft zijn ze goed bezig". Op de vraag van D66 (oppositie) waarom de huur in 2 jaar tijd steeg van 189.000 euro naar 260.000 euro, en of op die manier de gemeente zelf niet bezig is het extra moeilijk voor Hofdael te maken, moesten de wethouder en zijn ambtenaar het antwoord schuldig blijven. Nog voor de raadsvergadering zoeken ze dat uit.

Grote of kleine verbouwing?

Ondertussen is het advies over de toekomst van het centrum klaar. Een ingehuurde deskundige onderzocht een paar scenario's: een grote, of een kleine verbouwing. En in beide gevallen met de varianten alleen culturele huurders er bij of ook commerciële. Waar de politiek straks ook voor kiest; gemeentegeld al er altijd bij moeten: tussen de 190.000 en 340.000 euro per jaar, zo is eerder al gezegd.

Volgende maand worden de uitgewerkte scenario's mét een advies van B en W in de gemeenteraad besproken.