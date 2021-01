Corona velt ook café De Boemel in Mierlo; ondernemers starten door in Barberpub

MIERLO - Het is bijltjesweek in de Mierlose horeca. Deze week gaven zowel De Backstage Barberpub als het inpandige eetcafé Soulmates én culi-café Ons Restaurant aan dat zij vanwege corona de handdoek in de ring gooien. Ook café De Boemel aan de Markstraat ziet zich genoodzaakt om te stoppen. De uitbaters zien echter wél toekomst op een nieuwe locatie. Ondernemers Peter en Nicole Verbeek vertrekken naar het pand van De Backstage Barberpub.

‘Lieve Boemelgangers, dit was het dan!’, meldt het echtpaar Nicole Verbeek-van Rooij (38) en Peter Verbeek (41) op de Facebookpagina van café De Boemel. ,,We hebben genoten en we hebben lol gehad, maar aan al het goede komt een einde.’’

De ondernemers vertellen dat zij zich genoodzaakt zien om te stoppen met hun onderneming aan de Marktstraat in Mierlo. ,,De coronacrisis heeft er ook bij ons ingehakt. De natte horeca heeft nog maar weinig bestaansrecht. We zien het licht in de tunnel niet meer, zodoende gaan we hier stoppen en wel per 1 februari.’’

Op hun Facebookbericht reageren veel Mierlonaren. ,,We kregen binnen no-time ontzettend veel lieve berichten binnen. Dat doet ons goed’’, zegt Verbeek. ,,Want het blijft een emotionele beslissing. Er stond al een café op deze plek in 1709 en de eerste horecavergunning werd verstrekt in 1882. Die hangt ingelijst boven de deur, zodat iedereen deze bij binnenkomst direct kan zien. We zijn er trots op.’’

Band met je gasten

,,We laten hier vele herinneringen achter en hebben hier, op deze mooie plek in Mierlo, zo ontzettend veel meegemaakt’’, vertelt Verbeek-van Rooij emotioneel. ,,Als kroegeigenaren ben je ook een soort van sociaal werker. Je hoort veel, leeft mee met de mensen en krijgt een band met je vaste gasten. Dat geldt ook voor mijn moeder Petra, van haar hebben we de kroeg overgenomen. Zij heeft het heel moeilijk met het afscheid.’’

De sluiting van het café hadden de horecaondernemers zich heel anders voorgesteld, zeggen ze. ,,We hadden met onze vaste gasten graag nog een laatste drankje gedronken. Niet alleen om afscheid te nemen, maar ook om te proosten op een nieuw begin.’’

Er ligt namelijk een nieuw avontuur in het verschiet. Ze verhuizen per 1 februari naar het pand van De Backstage Barberpub. ’t Mierles Huukske wordt de nieuwe naam van het eetcafé. ,,Spannend, ja, en voor ons is het nog even wennen aan de gedachte. We hebben de definitieve beslissing pas vandaag genomen’’, zegt Verbeek. ,,Maar weet je, we zijn nu eenmaal ondernemers pur sang en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We zien hier kansen, we hebben meer mogelijkheden. We willen ons hier meer toeleggen op het restaurantgedeelte. En ja, we lopen risico, maar dat is inherent aan het ondernemen. We blijven positief en focussen ons op de toekomst.’’

De vergunning uit 1882 verhuist met het echtpaar mee. ,,Die krijgt opnieuw een ereplekje aan de muur.’’