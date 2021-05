Coronakilo’s in Dorpsboerderij Weverkeshof: deuren open

Trots gaan 16 van de in totaal 110 vrijwilligers die de dorpsboerderij rijk is op de foto. Gastvrouwen, groente- en bloementuinmannen en -vrouwen, dierverzorgers, schoonmakers en voorzitter Paul Koppelman. ,,Onze vrijwilligers zijn overwegend 65 plus en behoren tot de coronarisicogroep. Wij zijn daarom nog voorzichter dan de richtlijnen voorschrijven” vertelt hij. ,,Gelukkig zijn de meesten volledig gevaccineerd. We hebben geïnventariseerd hoe iedereen over open gaan denkt. Nog niet iedereen durft maar we doen het.”

Koppelman vervolgt. ,,Onze organisatie staat. Toen ik tien jaar geleden voorzitter werd hebben we die zo plat mogelijk gemaakt. Besluiten zijn snel genomen en net zo snel uitgevoerd. Het is gestructureerd maar vooral hartstikke gezellig met z’n allen.”

Verzorging ging door

Janny Alberts is het ‘opperhoofd’ van de dieren. ,,Het verzorgen ging gewoon door. Twee keer per dag waren we hier, om te voeren, schoon te maken, te controleren en aandacht te geven. Ook als het koud was. Er was geen koffie en geen publiek, saai hoor.”

Quote We hebben veel zelf op moeten eten Paul Koppelman

Koppelman: ,,In de winter zijn een bok en een ram gehaald om twee Toggenburgergeiten en acht ooien van de Drentse heideschapen te laten dekken. Er zijn vier geitjes en 10 lammetjes geboren. Daar kunnen de kinderen eindelijk naar komen kijken. Het gaf veel werk, zeker omdat we twee lammetjes met de fles hebben moeten voeden.”

Landvarkens

Ook de voorbereidingen voor de tuinen zijn gedaan. In nette rijen zijn allerlei groenten geplant of ingezaaid. ,,Hopelijk kunnen we ze dit jaar wel verkopen. Toen vorig jaar kon worden geoogst was de boel dicht. We hebben veel zelf op moeten eten, maar verder zijn alleen broers Hannes en Tinus er beter van geworden. De coronakilo’s zijn de Bonte Bentheimer landvarkens aan te zien”, zegt Koppelman met een knipoog.

In de winter is ook gewerkt aan het maken van nieuwe informatiebordjes. ,,Een mooi voorbeeld van samenwerking. Wij hebben de teksten geschreven, Strack Company heeft het ontwerp geprofessionaliseerd, Kids Society Erica het geld ervoor gegenereerd, de Dorpswerkplaats heeft de frames gemaakt en onze klussenploeg hangt ze op. We zijn geliefd en dat is ook te zien aan bezoekers die terug blijven komen.

Een bezoek moet worden gereserveerd. Info, reserveren of vrijwilliger worden: weverkeshof.nl