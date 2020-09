Coronaproof bevrijding herdenken in Geldrop-Mierlo

De gehele 400 kilometer lange Death Valley fietsroute voert langs memorabele plekken uit WOII in de Peel. ,,Geldrop ligt in de Kempen en zou nooit in aanmerking zijn gekomen voor de fietsroute", vertelt Hans Verhees van Heemkundekring Myerle. ,,Geldrop dankt het aan Mierlo, dat in de Peel ligt, dat de hele gemeente betrokken werd bij het omvangrijke project van Museum Klok & Peel in Asten ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding."