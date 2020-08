Coronaproof én knus cultuur beleven in Geldropse achtertuin

Verhalen maken en vertellen, dat doet Geevers al jaren. Maar voor zo’n select publiek en op zo'n plek, dat is wel wat anders. In de patio van Helmi’s Bloemwerk heeft eigenaresse Helmi Schellens namelijk een heus podium gecreëerd, met zitplekken op 1,5 meter afstand voor het publiek. Geevers trapte op 15 augustus de reeks culturele middagen af die Schellens organiseert.

Bezoekers tussen de bloemen

Tien plekken per ronde had Schellens te vergeven en beide voorstellingen verkochten uit. Bezoekers staan op het balkon, zitten verscholen tussen de bloemen en er piept zelfs een buurvrouw mee over het muurtje van de patio. ,,Wat een mooie verhalen vertelt Jos”, zegt één van de bezoekers. ,,Vooral dat laatste verhaal over de baron van het Kasteel Geldrop was erg bijzonder.”

Verhalen voor in de tuin

Voor de gelegenheid schreef Geevers een verhaal dat zich afspeelt bij Kasteel Geldrop, één van zijn grootste inspiratiebronnen. De geschiedenis en het kasteel zijn onderwerpen die deze middag in zijn vertellingen naar voren komen. Zo draagt hij een verhaal voor dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog en leest hij voor uit eigen werk over de baron en zijn bloementuin. ,,Ik vond het aanvankelijk wel een beetje spannend, want zo’n middag valt of staat bij de reactie van het publiek”, vertelt Geevers.

,,Deze onwaarschijnlijke en nooit gebeurde verhalen heb ik in eerste instantie geschreven om aan ouders en kinderen op het kasteel in Geldrop te vertellen. Nu mocht ik ze bij Helmi voordragen. Gelukkig reageerde het publiek goed en was het een heerlijke middag. Helmi had het heel goed bedacht in coronatijd. Iedereen zat op gepaste afstand van elkaar, maar het was toch intiem.”

Trots op het resultaat

Een bezoekster vertelt: ,,Ik vind het een heel mooi initiatief van Helmi. Ik stond op het balkon en van daaruit heb je prachtig uitzicht over de tuin en beleef je het verhaal echt.” Ook voor Schellens was de middag zeer geslaagd.,,Ik heb dit eerste optreden als een ontdekking ervaren. Ik had voor deze plek eigenlijk altijd in gedachten om er een workshopruimte van te maken, maar dit is veel origineler”, vertelt Helmi Schellens. ,,Het is helemaal passend in mijn patio. Ik heb genoten van het kleine publiek en ben trots op het resultaat.”

,,Er is een mailinglijst voor de aankomende optredens, die ligt in de winkel. Daarop kunnen klanten hun e-mailadres achterlaten, zodat ze op de hoogte blijven van nieuwe optredens in mijn achtertuin”, aldus Schellens. ,,Een aantal artiesten heeft zich al aangemeld om te komen optreden. Inmiddels is bekend dat saxofonist Peter Steenbakkers op 29 augustus 2 keer optreedt. Op 5 september komen de Mellowtones 2 keer. Bij de optredens is steeds plek voor 12 personen.”

Volledig scherm De buurvrouw heeft ook een plekje gevonden om het optreden in de tuin te volgen. © Simone Vos