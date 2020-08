Coronastrop voor Geldropse Hobbelende Geit maar toekomst is zonnig

Vanwege de corona-maatregelen is de kermis dit jaar (vanaf zaterdag) alleen op het marktplein aan de Heuvel. Veel attracties vielen dus af en ‘de Geit’ is er daar een van. Eigenaar/exploitant Hans Fabrie vindt het heel jammer, maar heeft er wel begrip voor. ,,Ik neem niemand iets kwalijk. Ik ben allang blij dat we er nog zijn en dat de toekomst van de Geit er goed uit ziet".

Dat laatste was lang niet zo vanzelfsprekend. Sinds de jaren vijftig draaide de toen al nostalgische houten draaimolen zijn rondjes op de Geldropse kermis in de Sluisstraat. En Hans Fabrie, die daar toen in de buurt woonde, draaide ieder jaar talloze rondjes mee. Ook toen hij al puber was. Die onweerstaanbare aantrekkingskracht op ook de oudere jeugd heeft de Geit altijd gehouden.

Maar in de jaren 80 werd de draaimolen verkocht. De familie die eigenaar was, hield er mee op. Jaren later, in 2004 vond Geldroppenaar Fabrie de attractie van zijn jeugd terug in de opslag bij een Antwerpse antiquair. Hij kocht 'm, knapte 'm samen met vrienden en kennissen helemaal op en ging er vervolgens zelf mee naar kermissen en markten.

Kermismuseum

Tot 2 jaar geleden. Fabrie verkocht de Hobbelende Geit aan een man die een kermismuseum wilde beginnen. Dé garantie voor behoud van de attractie, dacht Fabrie, die inmiddels ook een dagje ouder begon te worden. Maar uiteindelijk gingen die plannen niet door, dus aarzelde Fabrie niet en kocht hij de draaimolen weer terug. Vorig jaar stond de Hobbelende Geit nog niet op de kermis omdat het niet lukte om zo snel een verzekering af te sluiten. Dat is nu in orde, maar nu is het dus het coronavirus dat de Geit in de weg zit.

Jonge Geit-fans gaan exploitatie overnemen

Toch is Hans Fabrie goed gemutst. Hij heeft twee jonge Geit-fans (en geboren Geldroppenaren) bereid gevonden om de exploitatie over te nemen: Sander van Geffen (30) uit Helmond en Jarno Fokke (20) uit Someren. ,,Over 3 jaar draag ik de draaimolen aan hen over. Ja, gratis. Maar ze moeten dan wel beloven dat ze de Geit draaiende houden en nooit verkopen".

Quote Die Geit moet er gewoon staan. Het publiek wil dat ook. Want de Hobbelende Geit is nog steeds razend populair Hans Fabrie

Hans Fabrie zal altijd beschikbaar blijven om de nieuwe eigenaren bij te staan in raad en daad, heeft hij beloofd. Nu hoopt híj nog op een belofte van de gemeente: dat de Hobbelende Geit altijd welkom zal blijven op de Geldropse kermis. ,,De gemeente zegt juist ook in deze coronatijd de lokale ondernemers te willen steunen. Nou, dat zouden ze mooi kunnen doen door nu te zeggen: Die Geit moet er gewoon staan. Het publiek wil dat ook. Want de Hobbelende Geit is nog steeds razend populair".

Eerste prijs

Ondertussen zijn er toch al wel kermisrondjes gedraaid deze zomer. In augustus stond Fabrie 7 dagen in Oss, waar ook een nostalgische kermis is. En daar sleepte de Hobbelende Geit meteen de prijs voor mooiste nostalgische attractie in de wacht.

Volledig scherm De bootjesmolen op de nostalgische kermis in Oss (augustus 2020). Op de achtergrond rechts de Hobbelende Geit die uitgeroepen werd tot mooiste attractie. © Van Assendelft Fotografie