Coronavirus wakkert zorgen aan over oude en haperende ventilatie in sporthal Nuenen

NUENEN - Het gevaar van het coronavirus heeft de zorgen aangewakkerd over het sterk verouderde en haperende ventilatiesysteem in sporthal de Hongerman in Nuenen.

Quote Juist in deze tijd moet het ventilatie­sys­teem goed zijn Voorzitter Henri van den Nieuwenhof van NKV Korfbalclub NKV denkt al serieus na over een alternatieve speellocatie als het buitenseizoen is afgelopen. Volgens NKV-voorzitter Henri van den Nieuwenhof is het nu onverantwoord om sporters in de oude hal te laten trainen of spelen. ,,Juist in deze tijd moet het ventilatiesysteem goed zijn. Het is het allerbelangrijkste. Als bestuur kun je leden niet blootstellen aan slecht geventileerde lucht’’, zegt hij.



Als woordvoerder van alle Nuenense binnensportclubs zegt Van den Nieuwenhof dat de zorgen ook bestaan bij de andere verenigingen van bijvoorbeeld basketballers, hockeyers en volleyballers die de sporthal van de gemeente gebruiken.

Op sterven na dood

Wethouder Joep Pernot vertelde kort geleden aan de gemeenteraad dat het oude ventilatiesysteem in de sporthal op sterven na dood is. Schimmelvorming in de doucheruimten is volgens de gebruikers een extra aanwijzing dat het ventilatiesysteem niet goed werkt. Begin deze week viel het systeem helemaal uit en is er wederom onderhoud gepleegd.

Vanwege de hoge kosten is het ventilatiesysteem als enige niet aangepakt toen de gemeente aan de gang ging met het strikt noodzakelijke onderhoud in afwachting van nieuwbouw of renovatie van de sporthal. De gemeenteraad stelde 100.000 euro beschikbaar voor het prioriteitenlijstje. Onder andere de afgekeurde vloer van de sporthal kreeg van dat geld een opknapbeurt.

Professioneel oordeel

Vanaf 1 juli is binnensporten weer toegestaan. De meeste zaalsporters zitten echter in hun zomerstop of zijn buiten actief. De Nuenense scholieren komen na de zomervakantie terug. Alleen badmintonclub BCN en basketbalvereniging Achilles ‘71 willen de binnentraining snel hervatten.

Voormalig bestuurslid en woordvoerder Stefan Rutjens van BCN heeft ook twijfels over het ventilatiesysteem en verdiept zich sinds kort in de materie. Volgens hem is het goed als de GGD een professioneel oordeel geeft over de luchtkwaliteit in de sporthal.

Oud beestje

Rutjens weet dat er bij de badmintonners sinds vorig jaar sowieso klachten bestaan over het ventilatiesysteem. Als de ventilatie in gebruik is, kan dat alleen op maximaal vermogen. Door de sterke luchtstroom waaien de veren shuttles een onverwachte kant op. ,,Ook van tegenstanders krijgen we daar opmerkingen over.’’

Sporthalbeheerder André Pieters kent de klachten van de sporters. Het ventilatiesysteem heeft de aandacht maar is simpelweg oud en aan vervanging toe, zegt hij. ,,Het is een oud beestje.’’

De sporters suggereren dat er een nieuw ventilatiesysteem moet komen nog vóór de grote renovatie van de sporthal waarvan ze verwachten dat de voltooiing nog jaren duurt.

Veel discussie

Over het risico op coronabesmetting via slecht geventileerde binnenlucht bestaat veel discussie. Het RIVM gaat er in haar officiële standpunt vanuit dat verspreiding van het virus via kleine druppeltjes in de lucht klein is. Aanpassingen van ventilatiesystemen zijn niet nodig, aldus het RIVM. Sommige virologen zeggen dat uit voorzorg geen risico’s genomen moeten worden met slecht geventileerde lucht.

De gemeente is niet van plan om het ventilatiesysteem eerder te vervangen. Het systeem is weliswaar oud maar wordt normaal onderhouden en werkt naar behoren, zegt een woordvoerder.