Coronavirus zorgt voor vervroegde ‘kerstkoorts’: ‘Mensen vragen nu al wanneer de bomen komen’

Makelaars in regio Eindhoven-Hel­mond schrijven record na record

15 oktober EINDHOVEN - Makelaars in de regio schrijven record na record: de hoogste verkoopprijzen, weer meer woningen verkocht, in nog kortere tijd. En ook het overbieden, tot wel 20.000 euro gemiddeld voor een tussenwoning, gebeurt steeds vaker, in meer dan de helft van de gevallen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van NVM-makelaars.