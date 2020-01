Crossfitfabriek opent in Mierlo: ‘niet om snel een sixpack te kweken’

MIERLO - Wie 2020 gestart is met het voornemen te gaan bewegen kan voortaan ook terecht bij de Crossfitfabriek in Mierlo. Victor en Chantal Martins de Carvalho gaven gisteren de eerste les in hun nieuwe ‘box’.

,,Dit vindt jij ook leuk”, zei Victor Martins de Carvalho toen hij na zijn eerste crossfitles thuiskwam. Zijn vrouw Chantal wist het nog zo net niet. ,,Sporten vond ik echt niet leuk. Ik zat thuis op de bank te roken en koekjes in de thee te soppen.” Hoe anders is dat nu. Het Helmondse echtpaar heeft gisteren de eerste les gegeven in zijn nieuwe box – zoals crossfitters hun ‘sportschool’ noemen – aan de Industrieweg 33 in Mierlo.

In 2016 begonnen ze met hun Crossfitfabriek in Helmond. In Mierlo kunnen ze nu verder groeien. ,,De Crossfitfabriek is een totaal uit de hand gelopen hobby”, zegt Victor Martins de Carvalho. Na die eerste les ging hij zich steeds meer verdiepen in crossfit, volgde een opleiding om coach te worden en ging lesgeven. Intussen raakte Chantal ook verslaafd en besloten ze een eigen ‘box’ te openen.

De Crossfitfabriek liep zo goed dat Victor al snel stopte met zijn installatiebedrijf. Chantal zegde onlangs haar baan als kapster op, zodat de twee zich nu volledig kunnen richten op ‘de fabriek’, die dus sinds gisteren in Mierlo open is. Het leegstaande bedrijfspand aan de Industrieweg werd de afgelopen maanden grondig verbouwd. Alles is nu zoals het Helmondse stel wil en er is ruimte voor extra leden.

De twee omschrijven crossfit als ‘een manier leven’ en een andere wijze van sporten en bewegen met aandacht voor uithoudingsvermogen, kracht en gymnastiek. Bij de trainingen – altijd maatwerk, op afspraak en in kleine groepjes - worden ballen, ringen, dumpbells, touwen, gewichten en banden gebruikt. Victor: ,,Het is een manier van bewuster en gezonder leven. Maar niet extreem.” Chantal: ,,Het maakt je mentaal sterk. Je kunt veel meer dan je denkt.” En voor de duidelijkheid: ,,Wie er alleen op uit is om voor de zomer snel een beachbody of een sixpack te kweken is bij de Crossfitfabriek aan het verkeerde adres”, aldus de twee.

De Crossfitfabriek biedt gratis proeflessen. Er zijn ook speciale lessen voor elf- tot en met vijftienjarigen, gewichtheffen en er is een powermama-programma voor zwangeren en vrouwen die net zijn bevallen. Chantal: ,,Dat is geen yoga of pufcursus. De vrouwen krijgen onder meer tips over hoe ze zoveel mogelijk zonder (bekken)klachten kunnen bewegen.” Bedrijven kunnen er teambuildingssessies doen en Daan Meulendijks van Fit at your level verzorgt sportmassages.