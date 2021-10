Cultuurwethouder: Inspirerende galerie De Ruimte moet blijven

Plek in een lege winkel?

De Ruimte huurt al meer dan 10 jaar tijdelijk het oude postkantoor aan de Molenstraat, vlakbij het Weverijmuseum. Dat terrein is nog steeds eigendom van Post NL, maar de gemeente heeft een eerste recht van aankoop en wil deze plek bestemmen voor woningbouw. De komende tien jaar worden in Geldrop in en rond het centrum 800 woningen gebouwd.

Klok in weefknoop

De galerie kwam ter sprake toen het ging over de rol van kunst in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daarbij meldde de wethouder ook dat een nieuw kunstwerk op het vernieuwde stationsplein in Geldrop bijna klaar is. Het is een klok gevat in een grote weversknoop. De klok vanwege de nabijheid van het station. De knoop vanwege de weverij-geschiedenis van Geldrop en de nabijheid van de voormalige Wollendekenfabriek aan de Parallelweg (nu woningen).