Cure vervangt kledingcontainers Geldrop-Mierlo wegens diefstallen

Stelen is afgelopen

Cure kocht (tweedehands) 20 officiële textielcontainers om het stelen en de vervuiling tegen te gaan. De klep van de nieuwe container is dusdanig geconstrueerd, dat bij opening de ruimte achter de klep wordt afgesloten, waardoor het lastiger wordt om restafval in de container te gooien. Stelen is met deze constructie afgelopen, want iets uit de lichtgroene container halen is onmogelijk. Iemand die er per ongeluk iets in gooit dat hij terug wil hebben, kan bellen naar het verwerkingsbedrijf: 030- 657 0009. Het kost dan wel 50 euro om er iets uit te laten halen.