Cursus dierverzorging in Geldrop: Gewillig laat geit Harriet haar sik borstelen

Vierde generatie aanwezig bij In­dië-herdenking in Geldrop

15 augustus GELDROP Bij het gedenkteken op de begraafplaats ‘t Zand in Geldrop vond donderdagavond de 21e Indië herdenking plaats. Burgers en militairen die gevallen zijn in voormalig Nederlands Indië in de periode 1941-1949 werden herdacht.