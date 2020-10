D66 Geldrop-Mierlo: Bieb naar Hofdael? Welnee, deel Hofdael naar bieb

GELDROP-MIERLO - Een deel van het Geldropse Hofdaelgebouw verkopen en er appartementen in maken. En dan een aantal activiteiten die nu in het culturele centrum plaatsvinden onderbrengen in het bieb-gebouw aan het Horecaplein.

D66-fractievoorzitter Ton van Happen noemt het ‘een denkrichting’ waarover hij het in de politiek ‘op z'n minst wel eens wil hebben'. Dat laatste gebeurde deze week al een beetje in een vergadering met mini-debatjes over door de partijen ingebrachte prikkelende stellingen. Een van die stellingen kwam van de Geldropse lokale coalitiepartij DGG. ‘De verplaatsing van de bibliotheek naar Hofdael en hergebruik van het pand is een aanwinst voor het centrum', luidde die.

Spuuglelijk en detonerend gebouw

Het is een wens die al eerder geuit is. Het biebgebouw wordt door velen als spuuglelijk en detonerend gezien op het mooie, historische Horecaplein. Centrum Hofdael, dat 300 meter verderop maar moeizaam mensen weet te trekken en jaarlijks tonnen gemeentegeld kost, zou veel beter draaien als de bieb daar -met zijn 60.000 bezoekers per jaar- ook zou zitten. Aldus een deel van de politiek.

Dat er tot nu toe geen stappen in die richting zijn gezet komt onder meer doordat cultuurwethouder Rob van Otterdijk momenteel laat onderzoeken of en zo ja hoe Hofdael in de toekomst beter zou kunnen functioneren. Ook heeft de bibliotheek tot nu toe weinig interesse in een verplaatsing getoond. Het gebouw aan het Horecaplein is van de bieb zelf. De huisvestingslasten zijn laag en de situering vlakbij het winkelhart van Geldrop uitstekend.

Maar DGG is zo gecharmeerd van een functie-combinatie van theater en bieb zoals dat in Kerkrade is gerealiseerd, dat fractielid Eric Ketelaars de wens nog maar eens in een stelling verpakte. Bovendien kan dan de bieb worden omgevormd tot een mooi appartementengebouw. De stelling-indiener mocht zelf een debatpartner kiezen. En DGG koos oppositiepartij D66.

Volksuniversiteit en taallessen juist naar bieb

Dat bleek een goede keus, want die partij kwam met een heel andere insteek: ,,Als we er hier in Geldrop alles aan doen om het centrumgebied aantrekkelijk en levendig te houden, moeten we natuurlijk nooit de bieb weghalen", zei D66-voorman Ton van Happen. Hij ziet eerder een beweging andersom: de Volksuniversiteit en de taallessen van de LEV-groep zijn Hofdael-activiteiten die juist naar de bieb zouden moeten verhuizen. Van Happen wees er op dat de 'lokalenvleugel’ van Hofdael slechts voor 17 procent verhuurd is. Dan maar alles er uit en die vleugel verkopen en er appartementen van maken, was zijn suggestie.

De discussie wordt ongetwijfeld vervolgd als het onderzoek naar de toekomst van Hofdael klaar is. De vergaderingen met de stellingen zijn een experiment van de lokale politiek om het openbare politieke debat nieuw leven in te blazen. Met de stelling van DGG lukte dat in ieder geval. Dinsdagavond en woensdagavond zijn er ook dergelijke debatavonden. Die zijn via de site van de gemeente te volgen.