D66 Geldrop-Mierlo: Gezond verstand in plaats van 1,5 meter-eis op terrassen

Burgemeester Jos van Bree gaat de kwestie in de Veiligheidsregio bespreken. Of Van Bree het eens is met D66, liet hij -ook bij navraag achteraf- in het midden. Maar dat het handhaven van de 1,5 meter corona-afstand op horeca-terrassen heel lastig is, bevestigde hij volmondig. Dit was in de vergadering van de Geldrop-Mierlose gemeenteraad maandagavond.

‘Eigen verantwoordelijkheid altijd uitgangspunt’

D66 kwam daarin met een betoog om het aan de mensen zelf over te laten of en hoeveel afstand ze willen nemen van elkaar. ‘Smart distancing’ wordt dat verschijnsel tegenwoordig genoemd. D66 stelde dat de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners altijd als uitgangspunt genomen moet worden, en komt dan uit bij het loslaten van de 1,5 meter norm op het terras.

Continue beweging maakt handhaving lastig

Van Bree legde uit dat het controleren van de corona-afstand door handhavers ook heel lastig is. Het is onmogelijk om overal te zijn en bovendien is er bij de terrassen een continue beweging die het overzicht lastig maakt. ,,Om er voor te zorgen dat de 1,5 meter afstandsnorm zo goed mogelijk nageleefd wordt, treden wij vooral sturend en en in overleg met de horeca-ondernemers op. De eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers en gasten is hierbij essentieel", aldus Van Bree.

De burgemeester gaf ook aan dat het niet aan Geldrop-Mierlo is om nu als individuele gemeente aan versoepeling te beginnen. Daarom neemt hij de suggestie van D66 over om het loslaten van de 1,5 meter norm op terrassen binnen het overleg van de Veilgheidsregio ter discussie te stellen. In de Veiligheidsregio werken 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen op het gebied van onder meer openbare orde, veiligheid en geneeskundige hulpverlening.

