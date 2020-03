Dagelijks liveprogramma op Lokale Omroep Nuenen als lichtpuntje in coronacrisis

update Monumenta­le Nuenense lindeboom in gevaar door actie oud-prin­sen

26 maart NUENEN - De eeuwenoude monumentale linde aan de Berg in Nuenen heeft per direct last van de nieuwe boom die in de holte is geplant. De boom zal minder oud worden en is bovendien onherstelbaar beschadigd tijdens de ludieke actie van de Nuenense oud-prinsen eind vorig jaar.