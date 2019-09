Dani en de Strijd tegen Duchenne bij benefiet Nuenen

Het is bij het benefietevenement voor de 2-jarige Dani met Duchenne, eerst de beurt voor de voetballers van de G-wedstrijd. Het is acht tegen acht. Er staan spelers op het veld van Unitas'28 uit Wamel, van de Beuningse Boys en uit Nuenen. Ze zijn jong en oud, groot en klein en net zo fanatiek als ze sportief zijn. Gele kaarten zijn niet nodig en buitenspel, daar doen ze niet aan. Goaltjesdief David steelt de show. Na zijn doelpunt weet hij de aanwezige camera te vinden en hij geeft een perfecte imitatie van een prof, de armen wijzen met theatrale gebaren de lucht in. Zo doe je dat, lijkt hij te denken.