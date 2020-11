‘Dankbare sloop’ (van Geldrops winkelcentrum) is weer eens wat anders

GELDROP - In Geldrop, in de omgeving van winkelcentrum Wielewaal worden de slopers met open armen ontvangen. ,,Ja, de mensen zijn wel dankbaar", zegt voorman Mark van de Broek van sloopbedrijf A.Jansen BV.

Jarenlang stond het leegstaande, verloederende, vandalisme- en criminaliteit-aantrekkende winkelcentrum aan de Nuenenseweg een doorn in het oog van de buurtbewoners te wezen. De afgelopen weken is er in het gebouw asbest verwijderd. Deze maandagmorgen is begonnen met de ‘machinale sloop’. De eerste happen worden uit het gebouw genomen. Vrijdag over drie weken moet het terrein helemaal schoon en leeg zijn.

Sommigen geloven nóg niet dat het echt gesloopt wordt

Veel publiek is er niet. Dat komt waarschijnlijk doordat de werkzaamheden aan de achterkant zijn. Maar Mark van de Broek is de laatste weken al vaak aangesproken: ,,We worden echt aangemoedigd. Mensen zijn zo blij dat het nu gaat gebeuren. Al zijn er ook die zeggen: eerst zien, dan geloven.”

Het winkelcentrum met de bovenwoningen is van Wooninc. De corporatie wilde al heel lang van het complex af. Lidl wilde wel kopen. Er zijn bouwplannen voor een grote super volgens het verniewde Lidl-concept. Er komt een ruime parkeerplaats, maar geen woningen meer.

Vleermuizen zorgden voor extra vertraging

De verwachting is dat de bouw start in het voorjaar. Het heeft heel lang geduurd voordat de koop definitief was. En tot die tijd wilde Wooninc niet slopen. En toen het zo ver was, bleken er vleermuizen in het gebouw te zitten. En die zijn beschermd.

Inmiddels is het gebouw vrijgegeven. Alleen een paar garages die er bij horen, mogen vanwege de vleermuis-bewoning pas in het voorjaar gesloopt. Van de Broek keek niet op van het vleermuizen-verhaal: ,,Het komt steeds vaker voor dat flora en fauna voor vertraging zorgen. Vleermuizen zijn nou eenmaal beschermd en steeds meer plantjes ook", zegt hij berustend.

'Gauw opruimen’

De sloop van de Wielewaal is op zich niks bijzonders. Het gebouw niet en het soort werk niet. ,,Gauw opruimen", concludeert Van de Broek. Wat het karwei onderscheidt is de blijheid van de buurt. ,,Het is een dankbare sloop", beaamt de voorman.