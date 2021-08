Dat Van Gogh lid was van de harmonie in Nuenen, werd per stom toeval ontdekt

VIDEO Die grijns wijkt voorlopig niet van Kevins gezicht: gehandicap­te jongeren genieten van helikopter­vlucht

4 augustus ZEELAND - De meesten vlogen nog nooit. Maar alle zestien meervoudig gehandicapte Brabantse jongeren, in Zeeland een week op vakantie, stapten woensdag dapper de helikopter in voor een rondje over Schouwen-Duiveland.