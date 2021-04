‘De Alarmcentrale Pech Onderweg’ filmt in Mierlo

Groot­scheep­se controle: 36 arbeidsmi­gran­ten wonen illegaal

29 maart GELDROP-MIERLO/NUENEN/SON EN BREUGEL - Bij een grootscheepse controle vorige week in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel is gebleken dat in zes woningen arbeidsmigranten illegaal werden gehuisvest. Er woonden in totaal 36 personen.