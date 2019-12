De Beekloop in Geldrop gaat op de schop

GELDROP - Aan bergen met zand tussen Rielsedijk, Zesgehuchten en de Gijzenrooiseweg is al drie weken te zien dat er ingrijpende veranderingen in het landschap komen. Het werk bestaat uit de aanleg van een wandelpad aan de Zesgehuchtense kant van de Gijzenrooiseweg.

Het is alleen een wandelpad, in tegenstelling tot het bestaande pad aan de andere zijde van de Gijzenrooiseweg. Daar is een route voor fietsers, bromfietsers en wandelaars. Het nieuwe pad, dat komt te liggen tussen de Beekloop en de Gijzenrooiseweg, wordt niet verhard. Als het klaar is, kunnen wandelaars van Genoenhuis tot aan de Rielsedijk langs de beek lopen.

Een grote verandering in het gebied bestaat uit het verleggen van de Beekloop. De beek die tot nu toe recht was, kronkelt nu. De oever aan de Zesgehuchtense kant die steil was, is al glooiend gemaakt.

Paddenpoel

Het water gaat langzamer stromen. Dat verbetert de plantengroei en dieren kunnen zich gemakkelijker door het gebied verplaatsen. In het gebied is een paddenpoel opgenomen. Het traject is onderdeel van de ecologische verbindingszone.