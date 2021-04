De bouw van Nuenen-West kan definitief door, nu de politiek eindelijk akkoord is met het verkeersplan

Donderdagavond was het dan zover: na dik anderhalf jaar gekibbel in de gemeenteraad, ging die toch akkoord met het plan om over het Wettenseind een nieuwe weg aan te leggen. Zo kunnen toekomstige bewoners van het zuidelijk deel van Nuenen-West straks de wijk in en uit, via de Geldropsedijk. Tegelijkertijd bevestigde de raad nogmaals, dat de Opwettenseweg over een paar jaar dicht gaat voor doorgaand verkeer.