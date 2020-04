De crisiskamer van het St. Anna: ‘We maken hier zakelijke keuzes, die grote emotionele gevolgen hebben’

Hoe Brabantse jongeren­wer­kers jeugd helpen in het stadion van Real Madrid

11:00 GEMERT/SON EN BREUGEL - Hij staat in de slaapkamer van de puber die zijn gezicht verstopt in een hoody en vanaf z'n bedrand naar het beeldscherm in de hoek staart. Jongerenwerker Jonathan van Hout hoort hoe de ouders en de medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin beneden in de keuken in een heftig gesprek verwikkeld raken. Over de jongen die zich vaak in zijn Playstationspel verstopt en dat liefst hele dagen volhoudt.