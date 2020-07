De culturele voorkeuren van de Geldropse kasteelbeheerder Bart Klomp: ‘De stem is het mooiste instrument’

,,Ik houd vooral van het park”, vertelt Klomp. ,,Ook van het kasteel natuurlijk, maar ik houd van bomen en er staan prachtige exemplaren in het park.” Met de parkbomen maakte hij al vroeg kennis. ,,Mijn vader was vogelaar en sinds het park open werd gesteld, ik was een jaar of 8, kwam ik er vaak met hem.” Drie jaar later mochten bezoekers ook in het kasteel komen. ,,Ik was de 128ste bezoeker. Er werd een lijst bijgehouden en in het archief heb ik die lijst gevonden waarop in mijn kinderhandschrift mijn naam staat.”

Klomp studeerde Personeel Wetenschappen in Tilburg, ,,Ik woonde daar tien jaar, een geweldige tijd.” In eerste instantie deed hij niets met die studie, hij verdiende de kost als professioneel bassist, gitarist en zanger in het trio Harten Heren. ,,Het ging min of meer vanzelf dat we professioneel aan de slag gingen. We speelden op straat in Keulen, kregen meteen twee optredens en daarna volgden er meer.”

Uniek

Ook toen Klomp in 2002 beheerder werd, bleef hij optreden. ,,In 2007 moest ik stoppen met het trio. Het werd teveel met twee kleine kinderen.” Tien jaar heeft hij geen muziek gemaakt, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sinds een paar jaar treedt hij op met De Swingers. ,,Het liefst zing ik. Een stem is het mooiste instrument dat er is. Uniek, niemand heeft dezelfde. Muziekinstrumenten zijn daaraan ondergeschikt.”

Hoewel muziek een grote rol speelt in zijn leven, heeft Klomp geen lievelingsnummers. ,,Mijn voorkeur gaat uit naar melodieuze muziek. Teksten zijn voor mij minder belangrijk dan de melodie en op de laatste plaats komt de beat.”

Hij leest vooral vakliteratuur en wetenschappelijke boeken over de natuur, geografie en genealogie. Dat laatste, stamboekonderzoek, is een van zijn hobby’s. ,,Zo ben ik erachter gekomen dat mijn familie 300 jaar in Geldrop woont, in Zesgehuchten eigenlijk.” Een andere hobby voert hem door de hele regio, lange tochten maken op zijn ligfiets en genieten van de natuur.

In de toekomst ziet hij zichzelf een ambachtelijke productenruilhandel beginnen. ,,Ik heb bijen in mijn tuin, bak brood, maak jam en brouw bier.” Intussen blijft hij met hart en ziel beheerder van Kasteel Geldrop en muzikant natuurlijk.