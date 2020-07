De culturele voorkeuren van.... Mierlose Mens Hans Klink: ‘Muziek is een grote passie van me’

‘Ik lees graag, maar blader liever elke dag door de krant dan dat ik een boek lees. Op mijn nachtkastje ligt nu wel een boek: ‘De zwarte kersen van Maria’, van Peter van Vlerken. Het is een ode aan het boerenleven en het speelt zich af op buurtschap ’t Broek in Mierlo. Dat hij de geschiedenis van Mierlo hierin laat terugkomen, vind ik fantastisch. Ik raakte geïnteresseerd in de geschiedenis van Mierlo toen ik een quiz maakte voor CV de Kersenplukkers en erachter kwam dat in Mierlo de melkfabriek St. Lucia en weverijfabriek de Haes hebben gestaan. Die nieuwsgierigheid naar het verleden is de reden waarom ik me twee jaar geleden aansloot bij de Heemkundekring Myerle. Heemkunde heeft met alle kanten van het leven te maken: met ons verleden, ons heden en met onze toekomst. In je eigen omgeving, het heem, vind je je eigen identiteit terug. Ik ben trots op waar ik vandaan kom.”

,,Als je me vraagt welk boek echt impact op me heeft gehad, is dat ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ van Thea Beckman. Als 12-jarige vond ik dat een geweldig spannend boek. En ja, ook in dat boek komt geschiedenis naar voren. Vorig jaar ben ik nog samen met mijn kinderen Teun (15) en Pim (12) naar die musical geweest in ’t Speelhuis. We gaan graag naar thriller- of zelfs horrortheater zoals Ghost Stories. Erg bijzonder om in een theater te griezelen.”

Back to the Future

,,Een echte museumbezoeker ben ik niet. We gaan veel liever de natuur in. Van het buiten zijn op de camping kunnen we echt genieten. Ik kijk graag naar een goede serie op Netflix en spannende avonturenfilms met humor. Mijn favoriete trilogie is Back to the Future en ook die gaat over het verleden, heden en toekomst. Mijn droom is om door Mierlo te lopen, zoals het in de jaren 50 eruit zag.”

,,Muziek is een grote passie van me. Ik verlaat nooit de deur zonder Radio 10, van Madonna tot Guns ’N Roses, ze komen allemaal langs. George Michael vind ik top. Ik houd regelmatig een muziekquiz in de Barberpub en presenteer ook graag een karaokeavond. Mooi om te zien hoe muziek mensen verbindt. Samendoen, verbinden... ik kreeg het in mijn opvoeding mee. Bij ons thuis stond de deur altijd voor iedereen open. Het was er een zoete inval.”

,,Ik zat vanaf mijn achtste bij scouting Mierlo. Daar ontstond mijn liefde voor de natuur, en ik leerde er om samen te werken en activiteiten te organiseren. Iets wat ik nog steeds graag doe. Ik ben supertrots op ons Mierlo. De ambassadeursrol van Mierlo past me goed. Ik zet me graag in voor onze gemeenschap, zodat Mierlo een actief, ondernemend en gezellig dorp blijft.”