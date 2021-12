De diepte in tijdens ‘Blind lunch’ voor ondernemers in Nuenen

,,Het is voor veel ondernemers een lastige tijd” legt organisator Coen Aldenhoven uit. ,,We kunnen niet in grote groepen samen komen en daardoor het is moeilijk om contacten te onderhouden of nieuwe aan te gaan. Tijdens de lunch zien leden elkaar wel, en door ze te mixen leren ze nieuwe mensen kennen. Zo ontstaan nieuwe verbindingen.”

Geen ons-kent-ons

Op vier plekken lunchen de ondernemers blind. Bij ‘De 3 gebroeders’ in Gerwen schuiven ze aan twee tafeltjes aan. Een aantal van hen was hier nooit eerder. ,,Dat is een mooie bijkomstigheid”, vindt Ralph Claes. ,,Zo kom je ook eens in een ander restaurant.” Hij nam ook deel aan eerdere blind lunches en is vol lof. ,,Ik vind het hartstikke leuk, iedereen is positief. Een grote bijeenkomst kan nu niet en zo ontmoet je toch andere ondernemers. Normaal is het toch van ons-kent-ons en ga je bij je eigen clubje zitten. Nu ben je in ander gezelschap in een ander restaurant. Het is bovendien goed voor de horeca. Daar doen ze ook hun best om zich te laten zien.” Organisator Anne-Marie Pors: ,,We moeten toch een hapje eten en zo ontmoet je eens iemand anders. Meestal loop je naar dezelfde mensen toe of blijft het vluchtig. Het is goed om in contact te blijven met elkaar.”

Aan tafel wordt over van alles en nog wat gesproken. Zakelijk, over het virus, vaccinaties en thuiswerken, over ondernemen en de regering of meer persoonlijk over familie. Pas als de visproeverij of het wildstoofpotje worden geserveerd verstommen de gesprekken.

Quote Vier is een goed aantal om samen een gesprek aan te gaan en daardoor ga je ook meer de diepte in Christ van den Akker

Bij Lunchcafé Jansen wordt al weer volop gepraat. Daar zijn de borden al leeg. ,,Het is een heel goed initiatief” vindt Christ van den Akker. ,,Vier is een goed aantal om samen een gesprek aan te gaan en daardoor ga je ook meer de diepte in.” Zijn disgenoten beamen dat en vinden het een mooie manier van werken. Freek Noorderbos is pas een jaar lid van OCN maar voelt zich thuis. Hij is verrast door de prettige wijze waarop door de leden wordt samengewerkt. ,,En deze lunch is netwerken. Of het is net werken, het is maar hoe je het bekijkt.”

Pors: ,,Wellicht veranderen we volgend jaar de opzet. Ondernemers kunnen dan bijvoorbeeld een gast introduceren. Zo breidt je je netwerk verder uit en leer je nog meer mensen kennen.”