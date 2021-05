De Gammele Geit in Geldrop is niet meer Proeverij Brouwers opent haar deuren

EDGELDROP - De kroeg In de gammele Geit in Geldrop sloot half oktober vanwege de coronamaatregelen. Eigenaar Tom Brouwers gebruikte de gedwongen sluiting om te verbouwen en een andere richting in te slaan. De legendarische Geit is Proeverij Brouwers geworden en daarmee is er geen echte kroeg meer op het Horecaplein.

De naam In de Gammele Geit ligt te grabbel voor iedereen die hem wil gebruiken, de kroeg is niet meer. Vijftien oktober is achteraf de laatste avond geworden. Veel klanten zullen de kroeg missen. De pubquizzen waren geliefd en de wekelijkse Hollandse pot-maaltijden tegen kostprijs gewild. ,,Op topdagen stonden er 100 mensen binnen”, vertelt eigenaar Tom Brouwers. ,,We draaiden goed.” De coronamaatregelen gooiden roet in het eten. Er mochten veel minder mensen naar binnen, zodat het nauwelijks rendabel was om open te gaan. ,,Zelfs als alle maatregelen worden opgeheven, is het maar de vraag of het verstandig is om zo dicht op elkaar gepakt een avond door te brengen. In de nieuwe proeverij zitten mensen aan tafel en is de anderhalvemeterregel, zolang die blijft bestaan, beter te handhaven.”

Maar corona is niet de enige reden dat Brouwers een ommezwaai maakte. ,,De Geit was een heftige kroeg, steeds volle bak en ik heb een jong gezin dat ook energie kost. De kroeg sloot om 02.00 uur en dan moest er nog gepoetst worden. Ik was soms pas om 04.00 uur thuis. Nu gaan we om middernacht sluiten.” In eerste instantie was Brouwers van plan om op een andere locatie de proeverij te beginnen en de Geit te behouden, maar door corona besloot hij geen nieuwe onderneming te beginnen en de kroeg te verbouwen.

De nieuwe Proeverij Brouwers heeft een Zuid-Europese sfeer gekregen met veel foto’s aan de muur en rekken met goede wijnen. Zoals mensen eerst een avond in de kroeg doorbrachten, kunnen ze nu een avond in de proeverij doorbrengen. ,,We gaan uitgekiende tussengerechten serveren die betaalbaar zijn en daarvan kan iedereen aan tafel proeven. Smaken combineren en nieuwe gerechten uitproberen onder het genot van een goed glas wijn of een speciaal biertje, dat is de bedoeling. Als de klanten het willen avondvullend, van 17.00 tot middernacht. Mensen die willen borrelen zijn ook welkom, daar heeft Brouwers allerlei hapjes voor.

Het terras van de proeverij is nu open van 12.00 tot 18.00 uur en daar worden lunches geserveerd. ,,De reacties zijn tot nu toe enthousiast.” De handen van Brouwers jeuken om ook met het diner aan de slag te gaan. ,,Mijn twee chef-koks, Matthijs Schenkels en Cas van der Hoeven, zijn er klaar voor. Als de versoepelingen doorgaan kunnen we woensdag tot 20.00 uur open en gaan we onze gerechten serveren.” Voorlopig is dat nog op het terras, zodat de klanten nog niet kunnen genieten van de nieuwe inrichting. Een echte opening komt er niet. ,,Financieel kan ik het me niet veroorloven gerechten en drank weg te geven.”

In de directe omgeving van het Horecaplein zijn nu nog twee kroegen in Geldrop; De Clown in de Langstraat en Bij van Dijk aan het Bogardeind.