De gebruikers van ’t Patronaat in Mierlo trappen nieuw seizoen af met Uitmarkt

,,Met deze markt trappen we seizoen 2022 - 2023 af en laten we bezoekers het diverse aanbod aan muziek, cabaret, theater, film en toneel in Mierlo ontdekken”, aldus Karin Wisman.

Wisman is actief binnen ’t Patronaat Draait. ,,Het streven is om elke twee weken een film te draaien, maar vooral de gezelligheid, het contact met mensen, de nazit in de foyer met een hapje en een drankje, maken dit geheel tot een succes.” Er is nog wel werk aan de winkel. ,,Nog niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van ’t Patronaat Draait. Jammer, maar we gaan hier hard aan werken. We hebben voor het komende seizoen namelijk weer enorm goede films op het programma. Kaskrakers zoals de film Elvis, maar ook bijvoorbeeld een filmhuisfilm zoals ‘Kom hier dat ik u kus’ naar de roman van Griet Op de Beeck, op 23 september.”

Uitverkochte zalen

Wisman is ook actief bij Jazz Café Mierlo dat acht maal per jaar jazzconcerten verzorgt. ,,Met regelmatig uitverkochte zalen”, zegt Wisman trots. Via de filmclub kwam ze in contact met het Jazz Café, deed wat hand- en spandiensten en werd in het bestuur gevraagd. ,,Muziek is een passie van me, dus het geeft me veel plezier om ook dit samen met een fijn bestuur op de Mierlose kaart te mogen zetten.”

Herman Heuvelmans staat namens Cultuur aan de Dommel op de Uitmarkt. ,,Wij willen ook het komend seizoen een tiental concerten organiseren, in ’t Patronaat, de Weeffabriek en Luciakerk. Het is onze ambitie om verder in de toekomst samen met andere organisaties meer podiumkunsten voor het voetlicht brengen zoals toneel, dans, musical, revue en cabaret. Vooralsnog in Geldrop-Mierlo, want daar ligt onze bakermat.”

Gewaagd programma

Ons Mierloos Theater komt in het nieuwe seizoen met een vernieuwend, zelfs gewaagd programma, aldus voorzitter Joyce Slegers. ,,Met de bedoeling de jeugd warm te maken voor ons theater. Zo staat bijvoorbeeld Zoutmus, meesters in het absurdisme, op ons podium. Maar ook hebben we Mark van de Veerdonk, Alex Roeka en Janneke Bijl weten te strikken.” Ook gaat de theaterclub steeds meer de samenwerking aan met de andere organisaties binnen het Patronaat. ,,Door elkaars publiek te informeren wat er hier op deze locatie allemaal te doen is, helpen we elkaar te groeien.”

Wouter Schatorie is voorzitter van ’t Mierlose amateur toneel. ,,Wij presenteren onze komende voorstelling ‘Vrouw zoekt boer’, maar informeren ook over ons sponsorinitiatief ‘Maatje van ’t MAT’. Als Maatje word je in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van het stuk dat we gaan spelen en mag je gratis twee voorstellingen bijwonen. Ook krijg je exclusieve toegang tot het digitale archief van ’t MAT, met foto’s en video’s van de voorstellingen vanaf 1981 tot heden. Leuk om terug te kijken!”